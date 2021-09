Mannheim. (pol/mare) Die Mannheimer Polizei beschäftigen derzeit mehrere Fälle von Exhibitionismus und sexueller Belästigung.

Wie die Beamten mitteilen, wurde eine 24-jährige Frau am Donnerstagabend sexuell belästigt. Die junge Frau war demnach gegen 21.30 Uhr in der Tauberstraße unterwegs, als sich ein Mann von hinten näherte und ihr an das Gesäß griff. Die 24-Jährige schrie daraufhin sofort um Hilfe, der Täter ergriff die Flucht.

Ein Mann, der die Hilferufe hörte, alarmierte sofort die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung fand die Polizei den Unbekannten nicht mehr.

Der Mann war Ende 30, etwa 1,80 Meter groß und trug eine dunkelblauen Kapuzenweste.

Schon in den Tagen zuvor war es zu weiteren Belästigungen gekommen. Am Dienstag gegen 16.10 Uhr war eine 63-Jährige zu Fuß auf dem Wörthfelder Weg in Seckenheim unterwegs, als sie Geräusche am Damm wahrnahm. Als die Frau nach oben auf den Damm schaute, sah sie einen Mann, der onanierte. Die 63-Jährige schrie den Mann an, woraufhin er mit einem Mountainbike in Richtung Edingen flüchtete. Es soll sich um einen 20- bis 30-Jahre alten und bärtigen Mann gehandelt haben, etwa 1,80 Meter groß. Er hatte helle, kurze Haaren. Er soll Jeans und ein dunkles, langärmeliges Oberteil getragen haben.

Ebenfalls am Dienstag kam es gegen 17.20 Uhr zu einem weiteren Vorfall auf der Bundesstraße B37 in Höhe der "Badewanne". Eine Frau fuhr gerade vom Lindenhof aus in Richtung Parkring, als sie einen Mann am Fahrbahnrand sah, der in der Öffentlichkeit onanierte. Die 24-Jährige beschreibt den Mann als 50 bis 60 Jahre alt mit grauen, schulterlangen Haare und einer Jeanshose.

Um 18.30 Uhr am selben Tag schließlich fiel einer 20-Jährigen bei einem Spaziergang mit ihrem Hund im Käfertaler Wald ein Mann auf, der hinter ihr lief. Als die Frau sich zufällig zu ihm umdrehte, sah sie, dass der Mann sich entblößt hatte. Er soll 16 bis 20 Jahre alt und sehr schlank gewesen sein und dunkle, glatte, etwa fünf Zentimeter lange Haare gehabt haben. Er trug eine dunkle Hose und ein gemustertes T-Shirt.

Info: Die Polizei sucht zu allen Taten Zeugen, Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744444.