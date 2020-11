Mannheim. (pol/mün) Partys sind im Moment tabu, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern - auch wenn das nicht jeder einsehen mag. Wenn man dann die Nachbarn mit der eigenen Feier so sehr nervt, dass sie wegen Ruhestörung die Polizei rufen, ist es mit der Party vorbei.

Das erlebten die Partygäste am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung in der Oststadt in Mannheim. Die Polizei fand dort Besucher aus 5 verschiedenen Haushalten vor. Das ist derzeit nicht erlaubt und so werden die Partygäste wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

Ein Bewohner darf auch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Der 23-Jährige widersetzte sich laut Polizeibericht den Aufforderungen der Beamten. Er drückte mit Gewalt gegen die Tür, beleidigte die Einsatzkräfte und leistete bei der sich anschließenden Festnahme körperlichen Widerstand. Hierbei sei ein Beamter leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen freigelassen.