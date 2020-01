Von Gerhard Bühler

Mannheim. Zigarettenstummel in den Fugen, überfüllte Mülleimer und schwarze Schlieren vom Reifenabrieb – die Verschmutzung des hellen Pflasters der im April eröffneten, frisch renovierten Planken hat 2019 für Diskussionsstoff gesorgt. Im neuen Jahr soll das deutlich besser werden. Alexandra Kriegel, neue Leiterin des zuständigen Eigenbetriebs für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, will dafür sorgen, dass sich die Fußgängerzone künftig deutlich sauberer präsentiert. Man habe sich bei der Planken-Neugestaltung bewusst für einen helleren Pflasterstein entschieden, weil er verschiedene Vorteile biete, erklärt sie.

Zum einen sei für die großen Bodenflächen eine freundlichere Wirkung erwünscht gewesen. Zum anderen solle so der zunehmenden Sommerhitze entgegengewirkt werden, denn der helle Stein heize den Boden deutlich weniger auf als eine dunkle Fläche. "Das ist gut für die Menschen, die Stadtbäume und auch für die zunehmende Außengastronomie", betont Kriegel. Nachdem ihr Vorgänger Stefan Klockow im Januar 2019 seinen Ruhestand angetreten hat, wurde die 49-Jährige die Chefin des städtischen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mit seinen 430 Mitarbeitern.

Was Mannheims beste Einkaufslage betrifft, herrscht große Sensibilität. Viel Kritik musste die Stadtverwaltung daher im vergangenen Sommer wegen der deutlichen Graufärbung des hellen Pflasterbelags einstecken. Die Stadtreinigung bekomme den Stein nicht sauber, die Nassreinigung spüle den losen Fugenkies aus den Zwischenräumen, weil anders als beim Vorbild in der Frankfurter Zeil die Steine in Mannheim "fließend" verlegt wurden. Deshalb sammelten sich in den Fugen die Zigarettenkippen, lauteten einige der Vorwürfe.

Hintergrund > Alexandra Kriegel lebt mit Ehemann und zwei Söhnen in Weinheim. Nach einem Biologie-Diplomstudium und einem Abschluss als Betriebswirtin hat sie noch ein Europäisches Diplom der Umweltwissenschaften in Trier erworben. Mit Energiepolitik und Energiewirtschaft beschäftigte sich Alexandra [+] Lesen Sie mehr > Alexandra Kriegel lebt mit Ehemann und zwei Söhnen in Weinheim. Nach einem Biologie-Diplomstudium und einem Abschluss als Betriebswirtin hat sie noch ein Europäisches Diplom der Umweltwissenschaften in Trier erworben. Mit Energiepolitik und Energiewirtschaft beschäftigte sich Alexandra Kriegel seit ihrem Einstieg 2003 bei der MVV Energie. 2013 kam der Wechsel zur Mannheimer Stadtverwaltung, wo sie zuletzt bis Januar 2019 als Koordinatorin den "Change"-Prozess der Verwaltungsmodernisierung betrieben hat. (ger)

[-] Weniger anzeigen

Alexandra Kriegel bemüht sich um Differenzierung: "Die Steine sind genauso verlegt wie in Frankfurt." Die offene, Verlegung sei gewählt worden, damit ein Teil des Regenwassers durch die Fugen versickern könne. Und weil der Bodenbelag für notwendige Arbeiten im Untergrund so einfacher geöffnet und wieder verschlossen werden könne. Ärgerlich sei das Problem mit den Zigarettenkippen. Deren Entsorgung auf dem Boden ist verboten und wird vom Ordnungsdienst künftig scharf verfolgt.

Sie verweist auf einen Unterschied zum Zeil-Belag in Frankfurt: Dort sind die Platten größer und daher gibt es weniger Fugen. Nachdem das Pflaster durch die anfängliche Nassreinigung nicht sauber genug geworden sei, fahre die Stadtreinigung seit August ein verschärftes Programm. Neben dem reinen Spülen durch Maschinen komme eine weitere Schrubb-Reinigung zum Einsatz. "Wir reinigen jetzt mit höherem Druck und mehr Wasser", erläutert Kriegel. 400.000 Euro habe die Stadtreinigung dazu in neue Reinigungsmaschinen investiert. Insgesamt koste die Reinigung der Planken 950.000 Euro im Jahr.

Um Kaugummi- und Ölflecken zu entfernen, sei eine Hochdruckreinigung das beste Mittel. Diese sei aber aufwendig und erst einmal gemacht worden, weil dafür die Planken abschnittsweise gesperrt werden müssen. Zudem sorge die Hochdruckwäsche an den Ladenfassaden für Spritzspuren. "Wir haben festgestellt, dass wir inzwischen mit unserer wöchentlichen Nassreinigung ein gutes Ergebnis erreichen. Wir messen die Sauberkeit nach und sind dicht vor der Qualität, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Die paar restlichen Prozente werden wir auch noch schaffen", zeigt sich die Eigenbetriebs-Chefin optimistisch.

Einen großen Anteil an der Verschmutzung des Pflasters habe der Reifenabrieb des Fahrzeugverkehrs in den Planken. Auf der Frankfurter Zeil gebe es diesen bei weitem nicht. Durch die seit ein paar Monaten angebrachten Poller in den Seitenstraßen werde der künftig in den Planken nun stark reduziert, sagt die 49-Jährige. Außerdem soll der Fahrzeugverkehr in den sehr frühen Morgenstunden, der sich bei manchen eingebürgert hat, durch schärfere Kontrollen beendet werden.

Bei Fest-Veranstaltungen sollen Standbetreiber künftig verpflichtet werden, Öl- und Fettflecken durch Unterlegmatten zu vermeiden. "Im April, ein Jahr nach der Wiedereröffnung der Planken, wollen wir Bilanz über die Sauberkeit ziehen", kündigt Alexandra Kriegel an. "Wir werden mit unseren Maßnahmen auf den gewünschten Standard kommen." Dass diese Sauberkeit ihren Preis habe, sei klar. Ihre Beteiligung an den Kosten hätten auch die Gewerbetreibenden in den Planken inzwischen akzeptiert. Ebenso klar sei aber auch: "Die Sauberkeit der Planken wird eine ewige Daueraufgabe bleiben."