Der Glückstein-Park liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. F: zg

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Etwas peinlich war das für die Vertreter der Stadtverwaltung und die Mitglieder im Gemeinderats-Ausschuss für Bildung und Gesundheit, Schulbeirat und Jugendhilfeausschuss schon. Da wird im Lindenhof mit dem Glückstein-Quartier ein Riesenprojekt für neue Büros und Wohnungen gebaut. Die Rede ist von 4500 Arbeitsplätzen und 1500 Einwohnern. Aber bei der Vergabe der Baugrundstücke wurde kein Platz für eine Kindertagesstätte eingeplant.

In einem Antrag zur Sitzung des Bildungsausschusses hat die SPD-Fraktion die Stadtverwaltung am Donnerstag dazu aufgefordert, in ihrem Planungswettbewerb für Baufeld 1 im Glücksteinquartier die Planung einer Kindertagesstätte vorzusehen. Hingewiesen haben die Sozialdemokraten darauf, dass die Situation der Betreuungseinrichtungen im Lindenhof schon jetzt kritisch sei. Die Besiedelung des Glücksteinquartiers werde das vorhandene Defizit weiter vergrößern, befürchtet die SPD. Mit dem Planungswettbewerb bestehe daher die letzte Möglichkeit, die Situation im Neubaugebiet zu entschärfen.

Stadt und Gemeinderäte bedauern Versäumnis

Wie Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) in ihrer Antwort deutlich machte, sei es dafür bereits zu spät. "Die Stadt kann für Baufeld 1 keinen Wettbewerb mehr ausloben. Dieser ist im Juli zu Ende gegangen", sagte die Bürgermeisterin. Der Siegerentwurf des Architekturbüros Lepel aus Köln sieht für das 6000 Quadratmeter große Baufeld am südöstlichen Quartiersende eine große Büroimmobilie vor.

Für die Bebauung habe sich das Unternehmen Diringer & Scheidel beworben, sagte Freundlieb. "Wir wollen versuchen, noch einmal nachzujustieren", teilte die Bürgermeisterin etwas unbestimmt mit. Ein gegenüber liegendes Grundstück vor dem Existenzgründerzentrum Mafinex sei bereits für dessen Erweiterungsbau verplant, antwortete sie auf einen diesbezüglichen Hinweis von Stadtrat Roland Weiß (Mannheimer Liste).

"Es ist bedauerlich, dass die Stadt versäumt hat, einen Platz für eine Kinderbetreuungseinrichtung zu planen", meinte SPD-Stadtrat Reinhold Götz. Dieses Bedauern fand allgemeinen Konsens, es gab in der Sitzung keine Schuldzuweisungen. Schließlich hätten alle Gemeinderäte auf die Idee kommen können, dass mehr Bewohner im Glücksteinquartier auch mehr Kita-Plätze brauchen. Die Verwaltung habe daraus gelernt, so etwas werde sich nicht wiederholen, versprach Freundlieb.