Von Marco Partner

Mannheim. Eigentlich ist der Stadtteil Herzogenried für seine verkehrsberuhigte Lage bekannt. Eingerahmt vom gleichnamigen Park und Schwimmbad, ist die Mitte der 70er-Jahre aus der Taufe gehobene Hochhaus-Siedlung für gewöhnlich autoleer, die schmalen Zuwege in der Regel durch Absperrpfosten gesperrt – und nur im Sonderfall befahrbar. Mittlerweile aber mehren sich die Beschwerden der Bewohner: Paketlieferanten, Handwerker, Pflegedienste und auch einige Anwohner würden die Passagen zu häufig nutzen – und oftmals mit deutlich höherem Tempo als der erlaubten Schrittgeschwindigkeit. Mit einer Banner-Aktion machen sie nun auf die Problemlage aufmerksam, Kontrollen der Polizei könnten im nächsten Schritt folgen.

"Ich wollte doch nur zur Schule gehen" steht auf einem Banner im Brunnengarten geschrieben. Dazu ein Bild einer nachgestellten Unfallszene, die sich unmittelbar im Wohngebiet abspielt. "Runter vom Gas", fordern die rund 20 Bewohner, die sich vor dem Quartiersbüro versammelt haben. Es sind Vertreter einer Interessengemeinschaft und Mütter der selbst ernannten "Mütter-Mafia", die sich ein paar Wochen vor Schulbeginn um das Wohl ihrer Kinder sorgen. "Auch ich habe schon Vollbremsungen gesehen, es kommt immer wieder zu Beinahe-Situationen", weiß Steffen Gassenferth. Seit dem Frühjahr ist er neuer Leiter des Quartiersmanagements im rund 7500 Einwohner zählenden Stadtteil, und Nachfolger von Jennifer Yeboah, die das Amt in der Neckarstadt-West übernommen hat.

"Es war das erste Thema, das an mich herangetragen wurde, aber auch schon bei meiner Vorgängerin auf dem Tableau", betont Gassenferth. Kurz vor Weihnachten 2019 soll tatsächlich ein Kind von einem Roller angefahren worden sein. Bestätigen oder beweisen kann es der Quartiersleiter der Diakonie nicht, aber die Sorgen und Ängste vieler Bewohner ernst nehmen. Die Siedlung wurde im Zuge der Bundesgartenschau 1975 erbaut und der Durchgangsverkehr ganz bewusst aus dem Wohngebiet ausgeschlossen. "Wohnen im Grünen" lautete damals das Motto. Nur in Ausnahmefällen konnte man an die heute noch von einem Concierge bewachten Hochhäuser heranfahren.

"Die Sondergenehmigungen sind inzwischen aber häufiger geworden", betreibt Gassenferth Ursachenforschung. Schwere Einkäufe, bevorstehende Umzüge, die Betreuung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen: "Es gibt viele pragmatische und sinnvolle Gründe für das Nutzen der Wege", möchte der Quartiersleiter differenzieren. Ein Problem aber sei, dass die Hauseigentümer die Poller gar nicht erst wieder anbringen und somit viele Fahrer eigenmächtig die Zuwege nutzen. "Aber die sind gar nicht darauf ausgelegt, sie sind oft sehr verwinkelt und schwer einsehbar", so Gassenferth, der auch schon mit Vertretern der Stadtverwaltung eine Verkehrsbegehung durchgeführte, um zu prüfen, ob eventuell weitere Schilder als Hinweis auf Tempo-Limit und Co. anzubringen sind.

Mit der Banner-Aktion wolle man das offensichtliche Problem nun stärker ins Bewusstsein des Viertels rücken, auch in anderen Straßen möchte man noch Hinweise platzieren, und mit Kindergärten, Schulen sowie der Polizei kooperieren: "Wir sind gerade dabei, die genauen Stoßzeiten zu eruieren. Dann sind auch Kontrollen möglich", sagt der Quartiersleiter. Vor allem vormittags und in den Abendstunden komme es häufiger zu Vorfällen und im Anschluss nicht selten zu lautstarken Diskussionen im Viertel.

Da coronabedingt noch keine Bürgerversammlung möglich ist, plant das Quartiersmanagement zudem im Oktober Stadtteil-Gespräche an verschiedenen Plätzen. Anlaufstellen für junge Mütter, ein gesundes Leben im Herzogenried oder die Gestaltung öffentlicher Plätze sollen dabei Thema sein. Doch Steffen Gassenferth weiß jetzt schon, dass der Fahrbetrieb im verkehrsberuhigten Bereich wohl eines der Hauptdebatten sein wird.