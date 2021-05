Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Wütend, traurig und fassungslos" sei er angesichts des offenen Judenhasses, der sich am Samstag in Mannheim Bahn gebrochen habe, erklärt Chris Rihm. Die Solidaritätskundgebung mit Israel am Sonntag im Ehrenhof des Schlosses steht ganz im Zeichen der eskalierten Kundgebung für ein freies Palästina am Vortag. "Das hat nichts mit Kritik oder freier Meinungsäußerung zu tun", betont der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), die mit anderen Gruppen zu der Veranstaltung geladen hat. Leider sei das nicht das erste Mal, dass das Versammlungsrecht derart missbrauch werde.

Mehr als 300 Menschen haben sich im Ehrenhof versammelt, um ihre Solidarität mit dem israelischen Volk, aber auch den in Deutschland lebenden Juden zu bekunden. Auslöser war der Angriff auf die Mannheimer Synagoge am Donnerstag. Ein Unbekannter hat ein Fenster eingeworfen, der Staatsschutz ermittelt. Dass die jüdische Bevölkerung sich in Deutschland nicht sicher fühlen kann, sei ein unhaltbarer Zustand. Man sei zwar stolz auf die deutsche Erinnerungskultur bezüglich des Holocaust, tue aber zu wenig für den Schutz des jüdischen Lebens in der Gegenwart. Ein betretenes "Nie wieder" vonseiten der Politik sei einfach zu wenig. "Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Hätte die Polizei früher eingreifen müssen?", fragt Chris Rihm mit Blick auf die Eskalation am Friedensplatz.

Patrick Baumgärtner vom Jungen Forum der DIG Heidelberg beschreibt in eindringlichen Worten, wie er die propalästinensische Kundgebung am Samstag erlebt hat, die von Islamisten regelrecht gekapert wurde. Plötzlich sei sogar ein Hassprediger auf der Bühne gestanden, erzählt er. Die Geschehnisse sind für Baumgärtner allerdings nicht überraschend. Man hätte wissen müssen, dass das passieren würde.

"Das ist ein Tiefschlag" bekennt Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht. Die Quadratestadt stehe für das friedvolle Miteinander der Kulturen und den Dialog der Religionen. Die Kundgebung am Friedensplatz sei erlaubt worden, weil für die Gerichte bei der Entscheidung eine Gefahrenprognose nicht ausschlaggebend ist.

"Das ist aber ein Diskurs, den wir bald führen müssen", sagt Specht und gibt zu bedenken, dass man die Kundgebung beendet habe, als eine israelische Flagge verbrannt worden sei, was – im Gegensatz zum Schwenken einer Hamasflagge – eine Straftat ist. Die Polizei habe eingegriffen und Szenen wie in Gelsenkirchen, wo Demonstranten vor der Synagoge antisemitische Parolen skandiert haben, verhindert. "Sie werden nicht allein gelassen, wir sind bei Ihnen", verspricht Christian Specht der Jüdischen Gemeinde, deren Vorsitzende Rita Althausen gekommen ist.

Man stehe an der Seite Israels, bekräftigt der Erste Bürgermeister und bedauert die Attacken in Mannheims Partnerstadt Haifa und die Toten in Weinheims Partnerstadt Ramat Gan. Gerade in Haifa, habe man in Sachen interreligiöser Dialog einiges erreicht, lebten Juden und Araber Seite an Seite, so Christian Specht.

An die "furchtbaren Stunden", welche die Menschen in diesen Städten derzeit durchmachen, erinnert auch Albrecht Lohrbächer, Vorsitzender des Freundeskreises Ramat Gan-Weinheim und des Fördervereins Ehemalige Synagoge Hemsbach. Doch auch in Deutschland gehe mittlerweile die Furcht um: "Dass jüdische Menschen Angst haben auf unseren Straßen, wird längst in Kauf genommen. Solidarität sieht anders aus."

Anders als auf dem Friedensplatz wird auf dem Ehrenhof mehrfach ausdrücklich aller Opfer der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzung gedacht: den Menschen im Gaza-Streifen genauso wie Juden und Muslimen in Israel. Denn in den israelischen Städten leben auch viele Staatsbürger arabischer Herkunft, die ebenfalls unter dem Bombenhagel der Hamas litten, so Chris Rihm, der die Hoffnung nicht aufgeben will, dass vielleicht einmal Frieden im Nahen Osten herrscht.