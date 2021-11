Mannheim. (RNZ) Seit Montag ist in allen Einrichtungen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Region Mannheim/Rhein-Neckar wieder eine sogenannte Corona-Taskforce im Einsatz. Die Vorbereitungen dafür liefen seit mehreren Wochen, erklärt die Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. "Wir sind unter anderem dabei, weitere Tester zu schulen", berichtet der Leiter der Taskforce, Fabian Kaspar. Bisher habe man 23 Tester vorübergehend eingestellt. Damit soll vor allem das Pflegepersonal in den fünf Seniorenheimen des ASB entlastet werden.

Ab Samstag, 20. November, stünden an den Teststationen weitere Mitarbeiter zur Verfügung. Das Stammpersonal könne dies nicht mehr allein leisten. "Wir haben schnell und präventiv Maßnahmen ergriffen, sodass wir auf die neuen Corona-Verordnungen von Bund und Land vorbereitet sind und entsprechend reagieren können", sagt Kaspar. In allen Einrichtungen des ASB mit Besuchsverkehr gilt derzeit die 3 G-Regel. Seit diesem Freitag werde jeder, der ein Seniorenheim betritt, getestet – unabhängig vom Impfstatus. Der ASB hat dafür vor Ort Teststationen eingerichtet, die von 13 bis 17 Uhr besetzt sind. So will die Organisation die Besuche weiter ermöglichen. "Für die Bewohner ist der Kontakt zu Angehörigen und Freunden sehr wichtig, eine erneute Isolation wäre eine zu hohe psychische Belastung", so der ASB.

Die Corona-Taskforce habe man im vergangenen Jahr eingerichtet, erklärt Joachim Schmid, Geschäftsführer des ASB Mannheim/Rhein-Neckar. Um die Mitarbeiter und die zu Pflegenden zu schützen, setze man nun auf niedrigschwellige Testangebote. Bis auf Weiteres blieben alle Einrichtungen geöffnet. Die Erste-Hilfe-Kurse werden mit der 2 G-Regel fortgeführt. Der ASB, der eine Impfpflicht für Pflegepersonal befürwortet, hat nach eigenen Angaben im Januar eine umfassende Impfkampagne für seine mehr als 750 Mitarbeiter im Rettungsdienst, der Pflege und anderen Einrichtungen gestartet. Das Angebot sei sehr gut angenommen worden.

Auch die Senioren in den Pflegeheimen seien geimpft. "Hier sind in jeder Einrichtung über 90 Prozent geimpft", berichtet Kaspar. Mit den Booster-Impfungen habe man im September begonnen. Trotz der hohen Impfquote komme es auch in den ASB-Einrichtungen zu Impfdurchbrüchen. "Angesichts der hohen Zahlen ist das leider nicht zu vermeiden", sagt Schmid. Glücklicherweise handle es sich bisher nur um Einzelfälle.