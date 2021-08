Mannheim. (RNZ) Im Parkschwimmbad Rheinau ist es am Sonntag in Folge eines technischen Defekts zum Austritt von Chlor gekommen. Die Menge sei so gering gewesen, dass es zu keiner Zeit eine gesundheitlichen Gefahr der Besucherinnen und Besucher gekommen sei, teilte die Stadt Mannheim am Montag mit. Dennoch wurde das Bad vorsichtshalber geräumt.

Nach erneuter Überprüfung der Anlage ist die Ursache bekannt. Es handele sich dabei um einen defekten Vakuumregler an einer Chlorgasflasche. Dieser sei inzwischen ausgetauscht wordenn, teilte die Stadt mit. Somit ist der Defekt behoben und das Bad seit heute Morgen wieder für Badegäste geöffnet.

Update: Montag, 16. August 2021, 16.51 Uhr

Parkschwimmbad nach Chlorgasaustritt geräumt

Mannheim. (pol/mare) Das Parkschwimmbad in der Minneburgstraße ist am Sonntagnachmittag nach einem Chlorgasaustritt geräumt worden. Das berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten. Die Rettungskräfte verschaffen sich momentan einen Überblick über die Lage vor Ort und suchen nach der Ursache.