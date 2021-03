Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Gewalt in Familien hat während der beiden Lockdowns zugenommen. Meist sind Frauen und Kinder die Leidtragenden. Die Frauenhäuser in Mannheim und Heidelberg verzeichnen einen Anstieg des Beratungsaufkommens von bis zu 20 Prozent. Das berichteten Nazan Kapan, Leiterin des Mannheimer Frauenhauses, und ihr Heidelberger Pendant Danny C. Rosario Léon bei einer Spendenübergabe der Frauengruppe der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mannheim-Heidelberg am Gewerkschaftshaus.

Normalerweise gebe es zum Weltfrauentag für die Frauen der NGG kleine Präsente, die wir verteilen", erzählt Gabi Hartl, die Vorsitzende der Frauengruppe der NGG. Doch in einer Pandemie klappt das nicht. Deshalb beschloss die Frauengruppe, stattdessen Frauen in Not zu helfen. "Die Idee kam super an", sagt Hartl. "Alle Frauen haben gesagt, dass sie das besser finden, als selbst ein kleines Geschenk zu bekommen." Und so gingen je 800 Euro an die Frauenhäuser in Mannheim und Heidelberg.

"Uns berührt es immer, wenn wir eine Spende bekommen", sagt Nazan Kapan, deren Einrichtung am 19. März das 40-jährige Bestehen hätte feiern können – doch das Jubiläum wurde coronabedingt still begangen. Umso mehr freut sie die Spende: "Natürlich wegen des Geldes, aber auch, weil wir sehen, dass die Menschen an die Frauen und Kinder denken, die bei uns Unterschlupf suchen müssen." Das sind übrigens meist keine Frauen aus der direkten Umgebung, da stets versucht wird, die Frauen zu ihrer eigenen Sicherheit in Häusern in anderen Städten unterzubringen.

Die Corona-Pandemie sei eine große Herausforderung, betont Danny C. Rosario Léon. Denn auch in den Frauenhäusern, in denen es meist beengt zugeht, musste in Windeseile ein Hygienekonzept umgesetzt werden. In Mannheim besteht das Frauenhaus aus fünf Schutzwohnungen. Eine werde derzeit als Durchgangswohnung genutzt. Dort werde eine Neuankommende so lange untergebracht, bis klar ist, dass sie negativ getestet ist. "Auch, wie wir Tests bekommen und wer testet, war am Anfang unklar", sagt Kapan.

In Heidelberg war die Situation noch schwieriger, weil das Frauenhaus sich in einem einzigen Gebäude befindet. Bis zu 20 Personen können dort Schutz finden, hinzukommen die Büros für die fünf Mitarbeiterinnen. Die Stadt habe schließlich eine Durchgangswohnung zur Verfügung gestellt, erzählt Rosario Léon.

Dafür verfügt das Haus in Heidelberg über W-Lan – ein Umstand, der sich für das Homeschooling als Glücksfall herausstellte. Denn in beiden Städten leben Mütter mit ihren Kindern in der Schutzunterkunft. "Mit tun diese Kinder sehr leid, die so beengt mit ihren Müttern und oft auch mehreren Geschwistern in den engen Räumlichkeiten leben müssen", bedauert die Leiterin des Heidelberger Frauenhauses. Normalerweise bleiben Frauen zwischen sechs Monaten und einem Jahr in der Unterkunft. Doch aufgrund des Mangels an bezahlbaren Wohnungen hat sich die Zeit um einiges verlängert. Pandemiebedingt können zudem weniger Frauen untergebracht werden als sonst. Das wiederum bedeutet massive finanzielle Einbußen für die Frauenhäuser, da sie – wie Pflegeeinrichtungen – ein Kopfgeld erhalten. "Uns fehlt ein fünfstelliger Betrag", bilanziert Nazan Kapan. Und das bei einem finanziellen Mehraufwand für den Hygieneschutz. Teilweise seien es jetzt die Mitarbeiterinnen, die Gemeinschaftsküchen und Sanitäranlagen putzen.

Dabei sind diese bereits durch den gestiegenen Beratungsbedarf besonders gefordert. Der findet nämlich öfter nicht mehr in den normalen Arbeitszeiten statt. "Viele Frauen sind durch den Lockdown fast den ganzen Tag mit ihrem Peiniger zusammen, und der darf nicht merken, dass sie sich Hilfe holen", erklärt Danny C. Rosario Léon die große Not der Frauen. Viele hätten nur ein kleines Zeitfenster für einen Anruf: Wenn der Mann frühmorgens oder spätabends mit dem Hund Gassi geht, wenn er unter der Dusche steht oder wenn die Frau es schafft, allein einkaufen zu gehen. Die Beraterinnen stellen sicher, dass sie erreichbar sind. "Ihre Belastung ist stark gestiegen", gab Nazan Kapan zu bedenken. "Wir sind sehr dankbar für dieses Engagement."

Sonja Wegener, Mitglied im Vorstand der NGG, erklärte: "Corona betrifft mehrheitlich Frauen, sie sind die Leidtragenden." Das können die beiden Frauenhaus-Leiterinnen nur bestätigen. In der Coronakrise hätten sie erst spät Hilfe erfahren. "Baden-Württemberg hat die Frauenhäuser erst im Mai 2020 als systemrelevant erklärt", moniert Kapan. "Als letztes Bundesland zusammen mit Bayern."