Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Auf den ersten Blick scheint es angesichts der aktuellen Infektionslage nicht zu passen: "Aber gerade deshalb wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Perspektive signalisieren und der Branche Mut machen", erklärt Rolf Balschbach zur Ankündigung des Palazzo-Saisonstarts am 1. Oktober. "Wir glauben fest an diesen Termin", fügt Gregor Spachmann hinzu. Die Palazzo-Produzenten setzen insbesondere auf einen erfolgreichen Impfverlauf und vorausschauende Planungen durch die die Politik.

Die aktuelle Saison wäre nach 126 Spieltagen normalerweise gerade beendet. Nicht einer davon konnte stattfinden. "Für die Erlaubnis der Stadt, das Zelt bis zur nächsten Spielzeit stehen zu lassen, sind wir sehr dankbar. Hätten wir die 500.000 Euro für Auf- und Abbau zahlen müssen, wären wir jetzt platt", so Balschbach. Zumal im vergangenen Jahr 300.000 Euro in Hygienemaßnahmen und Belüftungstechnik investiert wurden. Ein Gesamtprogramm, das offiziell genehmigt in der Schublade liegt. Daher können sich die beiden Palazzo-Maher auch Gedanken darüber machen, was mit der Spielstätte vor dem 1. Oktober möglich wäre. Kein Palazzo-Programm zwar, aber sie könnte Plattform sein für andere Veranstalter: für Konzerte beispielsweise, Vorträge oder Firmenevents. Die Technik ist vorhanden, die Bestuhlung ließe sich flexibel gestalten.

Spiegelzelt steht für Kulturveranstaltungen offen

"Wir sind offen für alle, die eine Location suchen, wenn Veranstaltungen unter bestimmten Bedingungen wieder stattfinden können", so Spachmann. Als sichtbarer Ausdruck für die sprießende Hoffnung auf bessere Zeiten ist in Abstimmung mit dem Grünflächenamt zudem eine bunte Frühlingsbepflanzung rund ums Palazzo-Zelt geplant. Wer die Zeit bis zum Saisonstart kulinarisch überbrücken möchte, kann sich in der Palazzo-Manufaktur seine Gourmetbox zusammenstellen. Nachdem das Angebot eines Lieferservices bei der Wohltätigkeitsgala mit der Mannheimer Runde im Dezember und zum Valentinstag so gut angenommen wurde, soll es jetzt ein permanentes Angebot geben.

Verschiedene Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts können kombiniert werden. Für die Ostertage werden zusätzlich besondere Menüs angeboten. Alles unter der Regie von Starkoch Harald Wohlfahrt. Spätestens zwei Tage nach Bestellung kommt die schockgefrostete Gourmetbox nach Hause. "Wir haben hinsichtlich Handhabung, Versand und Verpackung optimiert", betont Balschbach. Statt Isolierung aus Styropor kommen mittlerweile Naturmatten aus Kokosfasern zum Einsatz. Teurer zwar, "aber wir wollen nachhaltig handeln".

Das Menü ab 1. Oktober ist identisch mit dem, das Wohlfahrt für die letzte Saison komponiert hatte. Auch die Künstler sind so gut wie alle mit im Boot. Darunter Comedian und Conférencier Steve Eleky, der frank und frei "Corona-Pfunde" zugab. "Das Kostüm zwickt", gesteht der Mann im Schottenrock. Ein Grund mehr für ihn, in Bewegung zu kommen und so bald wie möglich wieder zurückzukehren auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Dass auch die Palazzo-Fans mit an Bord geblieben sind, freut das gesamte Team besonders. Es seien kaum Tickets zurückgegeben, sondern auf die nächste Saison übertragen worden.

Info: Eintrittskarten gibt es online unter www.palazzo-mannheim.de, die Gourmetmenüs können online unter www.palazzo-manufaktur.de zusammengestellt und geordert werden.