Mannheim. (pol/mare) Ein Streit ist am Freitagabend in Mannheim eskaliert. Das berichtet die Polizei.

Gegen 23 Uhr kam es am Paradeplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 39-Jährige von einer Frau und einem Mann durch mehrere Schläge und Tritte angegriffen wurde. Das Duo flüchtete danach in Richtung Wasserturm. Die 39-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste von Rettungskräften versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Diese Hilfe nahm die 39-Jährige jedoch nur ungern an und war gegenüber den Rettungskräften aggressiv, weshalb die Polizei auch bei ihrer Versorgung hinzugezogen werden musste. Über die Schwere der Verletzungen liegen aktuell keine weiteren Informationen vor.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Angreifer bislang nicht ermittelt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den Tätern aufgenommen und sucht Zeugen. Sie können sich melden unter der Telefonnummer 0621/12580.