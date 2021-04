Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Bereits am Mittwochabend wurde eine 79-jährige Mannheimerin Opfer zweier Trickbetrüger. Wegen eines Krabbeltiers ihrer der Wohnung hatte die Frau eine Schädlingsbekämpfungsfirma im Internet gesucht und diese verständigt. Gegen 20 Uhr erschienen zwei Männer, die vorgaben, Mitarbeiter der Firma zu sein. Die ältere Dame sollte zunächst 30 Euro in bar bezahlen, was sie auch tat. Die Betrüger teilten der Wohnungsinhaberin daraufhin mit, dass sie die Räume für die nächsten drei Stunden nicht betreten dürfe, weshalb sich die 79-Jährige zu ihrer Nachbarin begab.

Gegen 21 Uhr gaben die Betrüger vor, die Arbeiten in der Wohnung beendet zu haben und verlangten rund 300 Euro, was die Frau auch in bar bezahlte. Danach verließen sie das Haus. Die 79-Jährige wartete noch mehrere Stunden, bevor sie gegen 0.30 Uhr zurück in ihre Wohnung ging. Hier stellte sie mit Schrecken fest, dass die "Schädlingsbekämpfer" keine Kriechtiere bekämpft hatten, sondern die Wohnung nach Wertsachen durchsucht hatten. Die Täter hatten dabei rund 100 Euro Bargeld sowie ein Schmuckstück im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Eine Beschreibung der beiden Männer liegt nicht vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Trickdiebe sich immer wieder neue Gründe überlegen, um sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

> Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung oder lassen Sie die fremden Personen zumindest nicht alleine in Ihrer Wohnung.

> Rufen Sie unbedingt eine Person Ihres Vertrauens dazu, die Sie vor Ort unterstützen kann.

> Rufen Sie beim geringsten Zweifel sofort die Polizei und wählen die 110.

> Schließen Sie Ihre Wertsachen sicher ein.