Mannheim. (pol/rl) Zu einem Unfall in der Oststadt kam es am Sonntagabend. Laut Polizeibericht war ein 83-jähriger Audi-Fahrer gegen 18.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Eingangs zum Luisenpark lenkte er an einer Fahrbahnverengung nach links. Dabei kam der Audi von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Gleisanlage und setzte mit der Vorderachse auf einem der Straßenbahn-Gleise auf.

Verletzt wurde der Fahrer offenbar nicht. Jedoch war die Straßenbahn-Linie 6 durch den Unfallwagen zunächst blockiert. Die Bahnen wurden umgeleitet. Erst nachdem der Wagen abgeschleppt wurde, konnte die Linie nach eineinhalb Stunden gegen 20 Uhr wieder ihre normale Strecke nutzen. An der Gleisanlage entstand kein Sachschaden. Der Schaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt.