Olaf Scholz sprach am Samstagabend vor bis zu 1000 Menschen. Foto: Gerold

Mannheim. (alb) Er kam dank guter Umfrageergebnisse mit viel Rückenwind nach Mannheim und punktete bei den Genossen mit klassischen sozialdemokratischen Themen: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach am Samstagabend auf dem Alten Messplatz. Bis zu 1000 Interessierte verfolgten nach Polizeiangaben die Kundgebung.

Der amtierende Finanzminister und Vizekanzler sagte der Kinderarmut im Land den Kampf an, die er durch eine neue Grundsicherung beseitigen beziehungsweise verhindern will. Er versprach im Falle seiner Wahl zudem 400.000 neue Wohnungen pro Jahr und einen Mindestlohn von zwölf Euro. Mit ihm als Regierungschef würden die Mieten nicht steigen und das Renteneintrittsalter nicht angehoben, kündigte er an.

Als Sieger fühlt sich Scholz aber noch nicht. Umfragen seien zwar schön, er wolle aber bis zum letzten Tag um die Zustimmung der Bürger für ihn und die SPD werben. Auf dem Alten Messplatz hat das funktioniert: Mehrfach wurde seine Rede vom großen Applaus der Zuhörer unterbrochen.