Mannheim (RNZ). Zwei Mal musste das Oktoberfest aufgrund der Corona-Pandemie pausieren, jetzt soll es wieder stattfinden: an den Wochenenden vom 14. Oktober bis 5. November. Allerdings an einem neuen Ort: Das vergrößerte Festzelt mit einer Gesamtkapazität von 3400 Plätzen wird am Maimarkt vor dem Reitstadion aufgebaut. Die zentralen Boxen werden als "Pole Position" ausgebaut und vergrößert. "Ein eigens entwickeltes neuartiges Heizsystem wird warme Luft durch die Bodenerhöhungen der Boxen in das Zelt einblasen und mit Hochleistungs-Ventilatoren im Giebel absaugen", so die Veranstalter in einer Mitteilung. "Dieser Luftstrom bringt permanente Frischluft und sorgt für den ständigen Abtransport der Aerosole."

Der Ortswechsel war notwendig, weil auf dem Oktoberfestplatz die "Oper am Luisenpark" als Ersatzspielstätte während der Sanierung des Nationaltheaters gebaut wird. Am Sonntag, 30. Oktober, findet erstmals ein großes Fest der Blasmusik mit Frühschoppen von 11 bis 17 Uhr statt. Für Stimmung sorgen "Dennis Nussbeutel und seine Musikanten". Die Band in reiner Egerländerbesetzung mit Gesang hat sich der bayrisch-böhmischen Blasmusik verschrieben. Karten gibt es unter www.oktoberfest-mannheim.de.