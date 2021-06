Mannheim. (RNZ) Einen Fahrstuhl mit dem Ellbogen rufen, das Parkticket mit dem Autoschlüssel ziehen, den Leergut-Bon mit über die Finger gezogenem Ärmel ausgeben lassen? Dem setzen die Erfinder Florian Schindler und Anastasios Spiriadis jetzt ein Ende. Die Hoteldirektoren des Radisson Blu Hotel und des Hilton Garden Inn in Mannheim haben ein kleines Gerät erfunden, das Schalter ohne Berührung drückt. Die eigene Hand muss nur in der Nähe des Schalters sein, so tun als wollte man diesen betätigen. Ein Näherungssensor versteht die Handbewegung und löst den Schalter aus.

Wie sie darauf gekommen sind, liegt auf der Hand: Die beiden beobachteten die Hotelgäste, die sich in der Pandemie trotz extensiver Reinigung beim Tastendrücken unwohl fühlten. Hochfrequentierte Touch-Points wie Aufzugsknöpfe sind Hotspots für Viren, in Pandemiezeiten müssen diese alle ein bis zwei Stunden desinfiziert werden. Das verursacht laut den Hoteliers enorme Zusatzkosten: Ein Hotel mittlerer Größe muss für die Reinigung beispielsweise im Schnitt 12 Euro ausgeben – und das pro Taste. Da kommt einiges zusammen.

Tobi haben sie die Box getauft: "Touchless Button-pressing Invention", erläutert Anastasios Spiriadis die Abkürzung. "Auch wenn wir Covid-19 hoffentlich bald hinter uns haben, wird der Kampf gegen Viren eine große Herausforderung bleiben – und Tobi ein wichtiger Hygiene-Helfer." Das kleine Gerät verfügt über einen Bewegungssensor, der die Mechanik aktiviert und einen Knopf drückt. Nicht mehr als eine Druckfeder, ein Bolzen, ein Akku, ein Motor und ein Bewegungssensor verbergen sich in dem vier Zentimeter großen Würfel. Eine Steuerungsplatine macht es für unzählige Nutzungen einsatzfähig. Doch nicht nur in Hotel könne das Gerät eingesetzt werden, auch in Seniorenheimen, Pflegeeinrichtungen und Kliniken, an Flughäfen, Bahnhöfen und auf Passagierschiffen, in Bürogebäuden, Einkaufszentren und öffentlichen Gebäuden, so die Erfinder.

Sie haben eine berührungslose Schaltvorrichtung entwickelt, die mit nahezu jedem bestehenden Schalter oder Taster kompatibel ist und keine technischen Umbauten an den bestehenden Schaltern notwendig macht. In der Prototyp-Version bringt ein Akku Tobi zum Laufen und wird mit doppelseitigem Klebeband, das etwa in der Autoindustrie verwendet wird, befestigt. So ist eine feste Haftung garantiert, aber auch das Ablösen problemlos machbar.

Das Ingenieurwissen von Florian Schindler und Anastasios Spiriadis hielt sich jedoch in Grenzen. Doch es gab Hilfe: Beide Hotels gehören zur Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel. Geschäftsleitungsmitglied Achim Ihrig verwies die Hoteliers an das Tochterunternehmen Pipetronics GmbH & Co. KG, das unter anderem Roboter baut. Die werden zwar für die Sanierung von Rohren eingesetzt, trotzdem waren die beiden dort an der richtigen Stelle. Geschäftsführer Markus Lämmerhirt und sein Sohn Anton haben sich Tobi angenommen.

Um ihre Erfindung zur Marktreife zu bringen, suchen Florian Schindler und Anastasios Spiriadis einen Partner mit Forschungs-, Fertigungs- und Marketing-Kapazitäten. "Darüber hinaus muss sicherlich die Nutzung weiter erforscht werden, insbesondere, auf welche Anwendungsmöglichkeiten man sich zuerst konzentrieren will. Die Möglichkeiten sind unendlich", so Schindler."

Das Patent wurde am 27. April beantragt, eine Zulassung erwarten die Erfinder bis zum Jahresende 2021. In der Patentanmeldung ist das Laden des Akkus durch eine Ladebuchse am Gehäuse vorgesehen, möglich ist aber auch der zusätzliche Einsatz von Solarzellen, um die Akkuzeiten zu verlängern, oder gar eine vollständig externe Stromversorgung. Ebenso eröffnet sich die Möglichkeit, Tobi in ein Computer-Netzwerk, vorzugsweise mittels WLAN, einzubinden – nicht zur Steuerung des Bedienelements, sondern zur Übermittlung etwa von Informationen zur Wartung, vom Ladezustand des Akkus bis zur Anzahl von Betätigungen.

Info: www.dus.de/tobi