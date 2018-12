Mannheim. (oka) Glück im Unglück hatten am Sonntagvormittag zwei Angler, die mit ihrem Schlauchboot auf dem Rhein unterwegs waren. Am Rheinkilometer 434, also auf der Höhe von Mannheim-Sandhofen, kenterte gegen 10 Uhr das Boot. Grund war laut Auskunft eines Sprechers der Wasserschutzpolizei wohl Unachtsamkeit. Die beiden 58 und 46 Jahre alten Männer fielen daraufhin ins Wasser.

Ein befreundeter Angler, die in einem zweiten Schlauchboot unterwegs war, verständigte umgehend die Feuerwehr. Ihm gelang es glücklicherweise recht schnell, die beiden Männer in sein Boot zu ziehen. Sie fuhren an Land, wo die Angler von den Rettungskräften in Empfang genommen wurden.

Die Feuerwehr barg das gekenterte Schlauchboot. Im Einsatz war der Wasserrettungszug der Feuerwehr Mannheim, die Feuerwehren aus Ludwigshafen und Frankenthal sowie der Rettungsdienst. Hilfreich war laut dem Sprecher der Wasserschutzpolizei, dass einer der beiden Angler einen Neoprenanzug mit Rettungskragen getragen habe.