Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wären Elsa Hennseler-Ettés Fotos von der Entstehung des Chinesischen Gartens im Luisenpark dem Marchivum schon früher bekannt gewesen, dann wäre die im Jahr 2000 vom Stadtarchiv herausgegebene Publikation "Das Reich der Mitte inmitten der Stadt" eine andere geworden. "Fotografie, die entstehende Architektur begleitet, wird leider immer seltener. Solche Alben sind ein Schatz", sagt Ulrich Nieß. Den Leiter des Marchivums freut es daher, dass die 200 analog aufgenommenen Fotografien nun in sein Haus integriert und digitalisiert werden können.

Mannheims ehemaliger Erster Bürgermeister Norbert Egger hat die Bilddokumentation privat für das Marchivum erworben. "Das war es mir wert", betont er. Nicht nur, weil es sich um das größte Teehaus Europas handelt, das originalgetreu nach der altchinesischen Lehre des Feng Shui geplant und gebaut wurde. Es geht dabei auch um ein Stück Mannheimer Stadtgeschichte. Das Teehaus stehe für die Entwicklung der guten Beziehungen zwischen Mannheim und China, ebenso wie für Kulturaustausch und Begegnung.

Davon erzählen auch die nun erworbenen Fotografien. "Frau Hennseler-Etté hat nicht nur Architektonisches festgehalten, sondern auch die Menschen auf der Baustelle und ihren Umgang miteinander", stellt Nieß fest. Die bekannte Mannheimer Fotografin machte damals ein Praktikum bei der mitbeteiligten deutschen Baufirma, die das Fundament legte. Gleichermaßen an Architektur und Reisen interessiert, fragte sie den Chef, ob sie das Baugeschehen mit der Kamera begleiten dürfe.

Durchaus in der Annahme, dass besagte Firma ihr die Fotos hinterher abnehmen würde. Das war am Ende zwar nicht der Fall, aber immerhin hatte sie ungehindert Zutritt zur Baustelle. Die Fotografin erlebte mit, wie der erste von 66 Containern aus dem fernen China ankam. Wie die originalen Hölzer für den Bau zurechtgeschnitten wurden oder die rund 30 chinesischen Arbeiter in der Mittagspause gemeinsam aßen, was zwei chinesische Köche vor Ort zubereiteten.

Und selbstverständlich hielt sie nach elf Monaten Bauzeit die Einweihung am 12. September 2001 mit zahlreichen Gästen fest. "Ich kannte China von eigenen Reisen in den Jahren 1992 und 1999. Daher war es für mich ein spannendes Projekt", sagt die 1947 geborene Fotografin, die in Mannheim und der Region schon häufig ausgestellt hat und deren Aufnahmen in zahlreichen Bildbände erschienen sind.

Sie freut sich, dass ihrer Dokumentation nun doch noch Anerkennung zuteil wird. Den Anstoß für den Chinesischen Garten gaben damals Norbert Egger und seine mittlerweile verstorbene Frau Margarete, die über viele Jahre das Land bereist und persönliche Kontakte geknüpft hatten. Das Ehepaar verwirklichte seine Idee, indem es die benötigte Investitionssumme von vier Millionen Mark über Spenden einwarb.

Parkchef Joachim Költzsch stand von Anfang an hinter dem Projekt. Nachdem der renommierte Gartenarchitekt Li Zheng einen eigentlich eher vernachlässigten Ort am östlichen Ende des Luisenparks als den Standort mit der "besten Energie" ausgemacht hatte, entwarf er binnen einer Woche den Plan für das Ensemble. Dieses besticht durch schlichte Materialen wie Naturstein, Holz, Ziegeln und Fliesen. Auch die Pflanzen für den Außenbereich wurden aus China importiert. Allen voran die prächtigen Päonien. "Sie mussten damals für vier Wochen in Quarantäne", erinnert sich Egger. Und auch der neue Betreiber der Teehaus-Gastronomie kann aus eigener Erfahrung berichten: "Der Chinesische Garten ist eine gute Kombination von traditioneller chinesischer Bauarchitektur und deutschen Bauvorschriften. Und bis heute hat alles gehalten", urteilt Guoxiang Song, der damals im Auftrag der chinesischen Bauunternehmung als Dolmetscher vor Ort tätig war.

Info: www.luisenpark.de/mein-luisenpark/chinesischer-garten