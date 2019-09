Mannheim. (pol/pr/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße B44 bei Mannheim-Scharhof ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Nach ersten Informationen standen an der Kreuzung B44/Großgehrenstraße/Karl-Imhoff-Straße zwei Autos an einer Ampel in Richtung Lampertheim - auf der rechten Spur ein 1er BMW Cabrio und auf der mittleren Geradeausspur ein BMW Alpina D5 Biturbo.

Plötzlich kam von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein Nissan Micra eines 31-jährigen Fahrers angeschossen - er war zu schnell und zudem betrunken, verlor die Kontrolle und prallte zwischen die beiden BMWs, schleuderte über die Kreuzung und überschlug sich. Der Nissan blieb etwa 70 Meter weiter in der Böschung auf dem Dach liegen.

Der Fahrer des Nissan flüchtete zunächst zu Fuß, erschien dann aber gegen 23.40 Uhr bei der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Da weiterhin der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand, entnahm ein Arzt mehrere Blutproben

Der 1er BMW wurde beim Aufprall nach rechts gegen eine Ampel geschleudert und der BMW Alpina auf die Linksabbiegespur. Zwei 57 und 60 Jahre alte Insassen des BMW Alpina und die 59-jährige Fahrerin des BMW Cabrios wurden vom Rettungsdienst und Notarzt vor Ort untersucht, die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die drei Insassen des BMW Alpina brauchten nicht ins Krankenhaus zu gehen.

Die B44 war in Richtung Lampertheim während der Unfallaufnahme gesperrt. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und wurden abgeschleppt. . Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Update: Mittwoch, 25. September 2019, 8.40 Uhr