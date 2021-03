Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Mit Professor Nima Etminan (Foto: Gerold) hat die Neurochirurgische Klinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) seit Anfang Februar einen neuen Direktor. Gleichzeitig wurde der 42-Jährige auf den Lehrstuhl für Neurochirurgie der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg berufen. Etminan kam 2015 als stellvertretender Klinikchef der Neurochirurgie an die UMM, bevor er im August 2020 deren kommissarische Leitung übernahm.

UMM-Geschäftsführerin Freddy Bergmann bezeichnete Etminan als einen ausgesprochen "netten und im positiven Sinn neugierigen Zeitgenossen". Neugier und Leidenschaft für das menschliche Gehirn im Allgemeinen und die Hirngefäße im Besonderen packten den Mediziner nach eigenen Worten bereits im zweiten Semester seines Medizinstudiums an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. "Ich bin fasziniert vom Gehirn in seiner Komplexität", erklärte Etminan und bezeichnete die Neurochirurgie als ein Fachgebiet, in dem man viel erreichen könne, weil einiges noch nicht erforscht ist. Ein Fachgebiet aber auch, in dem es auf Präzisionsarbeit ankommt.

Als "Lamborghini unter den OP-Räumen" beschrieb Sergij Goerdt, Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim, die Medizintechnik, die in der Neurochirurgie zum Einsatz kommt. "Außerdem werden in dieser Disziplin außergewöhnlich viele Notfälle versorgt", ergänzte UMM-Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor Hans-Jürgen Hennes und wies auf die enge Verzahnung mit Neurologie, HNO-Chirurgie, Neuroradiologie Onkologie und Intensivmedizin hin. Mit Etminan als "herausragendem Operateur" wolle Mannheim auch in Zukunft seinen Schwerpunkt auf diesem Gebiet halten und zugleich die Forschung ausbauen. Der promovierte und habilitierte Neurochirurg konzentriert sich als Wissenschaftler vor allem auf die Entstehung von Aneurysmen sowie deren Beurteilung und Behandlung. "Dachte man früher noch, diese seien angeboren, weiß man heute, dass es sich um eine erworbene Erkrankung handelt", erläuterte er. Ursache für die Aussackung der Blutgefäßwände ist demnach eine Bindegewebsschwäche, die insbesondere durch Bluthochdruck und Rauchen beeinflusst wird. Betroffene Patienten – oftmals handelt es sich um Zufallsbefunde im Rahmen eines MRT – müssten vor allem mit bildgebenden Verfahren engmaschig beobachtet werden, damit es nicht zu lebensbedrohlichen Gehirnblutungen kommt. "Doch bei Weitem nicht jedes Hirnaneurysma muss operativ behandelt werden", so der Spezialist, der 2017 die weltweit erste klinische Studie an einem größeren Patientenkollektiv (Phase-III-Studie) zur medikamentösen Behandlung von Risikofaktoren bei Aneurysmen initiiert hat.