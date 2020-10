Von Alexander Albrecht

Mannheim. Es ist ein gebrauchter Mittwochmorgen für Nikolas Löbel. Nicht nur, dass der beliebte Stadtrat Chris Rihm seinen Rückzug aus der CDU-Fraktion im Gemeinderat erklärt– der Bundestagsabgeordnete unterliegt im Rechtsstreit mit einem Mieter auch in zweiter Instanz. Und er muss die Kosten des Verfahrens tragen. Dabei ist Löbel – wie sein Anwalt Claudius Kranz – gar nicht im Landgericht zugegen, als ihm Richterin Karin Hark die Leviten liest. Und die von dem Politiker eingelegte Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts abweist.

Die persönliche Anwesenheit ist bei Zivilprozessen eher unüblich. Das Urteil wird in solchen Fällen schriftlich den Verfahrensbeteiligten zugestellt, die dann prüfen können, ob sie die Entscheidung anfechten. Den Tenor der Begründung nimmt Hark bereits beim Verkündungstermin vorweg. Löbel habe "in verbotener Eigenmacht" die Schlösser der Wohnung des Mieters Walter K. (Name geändert) austauschen lassen, während sein im vergangenen Jahr gekauftes Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt-Ost saniert wurde.

Damit folgt Hark dem Urteil des Amtsgerichts, das im August dem Antrag K.s auf einstweilige Verfügung stattgab. Der 66-Jährige könnte nun also theoretisch in seine alte Wohnung zurück – wenn darin nicht bereits seit Sommer vier Studenten mit ordnungsgemäßen Mietverträgen in einer Wohngemeinschaft zusammenlebten. Abgesehen davon lehnt Löbel einen Wiedereinzug, auch in eine andere Wohnung des Hauses, kategorisch ab. Denn Walter K. habe seine Familie schwer beleidigt.

Das war auch der Grund dafür, warum Löbel dem Mann Ende Januar fristlos kündigte. Nur drei Tage zuvor hatte Walter K. auf Kosten des Abgeordneten eine Drehscheibenwohnung der GBG bezogen. Diese sind nach den internen Richtlinien aber ausschließlich Mietern der städtischen Tochtergesellschaft vorbehalten. Löbel wehrte sich gegen den Vorwurf politischer Einflussnahme, und es gibt auch keine Belege dafür. Die GBG hat lediglich das (Fehl-)Verhalten ihrer Mitarbeiter untersucht.

Die Nutzungsvereinbarung endet am 31. Oktober. Die GBG könnte Walter K. somit per Räumungsklage auf die Straße setzen. Doch dazu wird es nicht kommen. GBG-Sprecher Heiko Brohm verweist auf aktuelle Gespräche mit dem Bewohner und dessen Anwalt Alexander Sauer. Alle Beteiligten hätten die Absicht, eine einvernehmliche Lösung zu finden, die nicht zum Schaden K.s sei. In der Drehscheibenwohnung könne er allerdings nicht dauerhaft bleiben, so Brohm. "Da er nach unserem aktuellen Kenntnisstand berechtigt wäre, eine unserer regulären Wohnungen anzumieten und zu beziehen, ist das eine mögliche Option, die diskutiert wird", erklärt der Sprecher.

Damit ist der Fall aber noch längst nicht erledigt. In einem zweiten Verfahren überprüft das Amtsgericht die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung. Anwalt Sauer hat seinem Kollegen Kranz – CDU-Fraktionschef im Gemeinderat – in dieser Woche eine Klageschrift zugesandt. Dabei wird es nicht bleiben. Denn Sauer, der auch stellvertretender Vorsitzender des Mannheimer Mietvereins ist, will zudem Schadenersatz geltend machen. Walter K. sagt, der Schaden entstehe ihm aus der Tatsache, dass er ab 1. November auf jeden Fall mehr Miete als früher – 345 Euro monatlich für mehr als 80 Quadratmeter – berappen müsse und Löbel seine Zahlungen einstellen wolle. Hinzu kämen Umzugskosten; die Möbel seien "irgendwo" eingelagert worden.

Eine von Löbel während der Verhandlung angebotene Entschädigung in Höhe von 5000 Euro hat Walter K. abgelehnt. Zumal er sicher ist, dass ihm der CDU-Politiker während der Sanierung eine der (freien) Wohnungen zur Verfügung hätte stellen müssen. Bei der Annahme des Angebots wären seine Ansprüche verloren gegangen. "Das kam nicht infrage", sagt Walter K., verlässt das Gerichtsgebäude und schwingt sich aufs Rad. Der Kampf geht weiter.