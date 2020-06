Von Wolf H. Goldschmitt

Eigentlich wollte Johan Holten die Ausstellungen im umgebauten 70-Millionen-Haus auf eine neues Niveau heben. Doch der Chef der Mannheimer Kunsthalle muss sich nun mit einer wackligen Fassade herumplagen. Ein aktuelles Gutachten hat ergeben, dass Halterungen nach einem Sturm nicht mehr sicher sind und plötzlich Teile herunterfallen könnten. Wer die Zeche für den Pfusch am Bau bezahlen muss, bleibt bisher offen. Die Lieferfirma der Fassadenplatten jedenfalls ist pleite und geschlossen.

Kaum zwei Jahre hat der Neubau der Kunsthalle seine Tore wieder für das Publikum geöffnet, und schon ist eine aufwendige Sanierung nötig. Der Grund: Alle Platten auf der Außenfront müssen heruntergenommen und neu montiert werden. Das ergab laut Museum eine Untersuchung. Man geht davon aus, dass "einzelne Komponenten vom durch DIN definierten Standard abweichen". Die Untersuchung der Mängel wird auf rund zwei Millionen Euro veranschlagt. Das Haus wird deshalb auf unbestimmte Zeit mit einem Gerüst verkleidet.

Glück im Unglück: Das über den Platten gespannte Metallgewebe aus bronzenen Drähten und Rohren an der Dachkante und einer Bodenverankerung scheint bisher stabil. Probleme bereitet in erster Linie die Unterkonstruktion. Über tausend Platten, jede zwei Quadratmeter groß und 50 Kilogramm schwer, kommen jetzt auf den Prüfstand. Bereits im Februar löste sich eine Platte und stürzte hinunter. Wegen möglicher Beschädigungen an den Halterungen der Fassade hat Holten den Haupteingang damals vorübergehend sperren lassen. Jetzt soll er wieder genutzt werden können, weil ein stählernes Sicherheitsnetz gespannt wurde.

"Uns ist es wichtig, einen Plan zu erstellen, nach dem wir ohne größere Einschränkungen für unsere Besucher die Arbeiten durchführen können", sagt der Kunsthallendirektor. Im Zuge der Pandemie hat das Museum sein Ausstellungsprogramm für das Jahr 2020 neu planen müssen. Inzwischen steht fest, dass alle Ausstellungsprojekte mit nur geringer Terminverschiebung realisiert werden können. Das erste Programmhighlight dieses Jahres, die Ausstellung "Umbruch", wird ab Juli präsentiert.

Dabei bringt die kurzfristige Neuorganisation einige Herausforderungen mit sich. Für "Umbruch" müssen Werke von Peking und Los Angeles nach Mannheim transportiert werden. Johan Holten, der hier erstmals auch Kurator einer Mannheimer Schau ist, zeigt sich allerdings erleichtert: "Wir freuen uns, die geplanten Ausstellungen, die das gesamte Team nun seit Monaten und Jahren vorbereitet, mit dem Publikum teilen zu können."

Auch die große Anselm-Kiefer-Präsentation soll in diesem Jahr stattfinden, aber im November statt wie ursprünglich geplant im Oktober. Seit einem Monat sind Teile des Erdgeschosses für den Besucherverkehr wieder eröffnet. Weitere Bereiche des Neubaus und Jugendstilbaus sollen in den kommenden Wochen folgen. Das Gebäude, das im Volksmund wegen seiner schmucklosen Front nur "Parkhaus" genannt wird, ist momentan der größte Neubau eines Kunstmuseums in Deutschland. Das Gros der Kosten für die Neue Kunsthalle trug die privatrechtliche Stiftung Kunsthalle. Davon brachten SAP-Mitbegründer Hans-Werner Hector und seine Frau Josephine als Mäzene 50 Millionen Euro auf. Die Stadtkasse steuerte zehn Millionen Euro, den Rest weitere Stifter zu. Schon vor der Inbetriebnahme hatte es Pannen gegeben. Zum geplanten Termin Mitte Dezember 2017 konnte das Haus nur mit Einschränkungen und ohne Bilderschau freigegeben werden, weil es Probleme mit der Klimatisierung und den Sicherheitseinrichtungen gab. Beim Bürgerfest mit dem Bundespräsidenten im Juni 2018 waren die Kinderkrankheiten vergessen. Jetzt allerdings droht neuer Ärger. Und zwar langfristig.

