Mannheim. (RNZ) Seit wenigen Tagen rollen sie durch das neue Stadtquartier Franklin: die drei Elektro-Busse der Linie 67. Im 20-Minutentakt erhalten Menschen, die dort wohnen, arbeiten oder ab September zur Schule gehen, einen umweltfreundlichen und emissionsfreien Anschluss an das Nahverkehrsnetz der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV).

"Seit 1895 werden in Mannheim Busse gebaut. Deshalb liegt es mehr als nahe, dass jetzt auch Busse in unserer Stadt fahren, die Elektromobilität in den Alltag bringen und den öffentlichen Nahverkehr nachhaltig verändern", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Dass die Linie 67 auf Franklin verkehre, sei folgerichtig, soll im ganzen Stadtteil doch möglichst wenig Energie verbraucht und im Gegenzug viel erneuerbare Energie lokal erzeugt werden", der OB weiter. "Die Fahrt mit Bus und Bahn ist immer ökologisch sinnvoller als die mit dem Auto. Das heißt aber nicht, dass sich der ÖPNV auf seinen Lorbeeren ausruhen darf", betont Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV.

"Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir, wo immer es möglich ist, neue Wege beschreiten und auf alternative Antriebstechnologien setzen". Mit den E-Bussen werde würde die Verkehrsgesellschaft zeigen, dass die Technologie nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch "im harten ÖPNV-Alltag" bestehen könne.

Die Linie 67 bildet einen wichtigen Baustein des Mobilitätskonzepts "Blue Village Franklin". Dieses vereint Aspekte der Energieversorgung und der Mobilität. Das Erschließungs- und Wegenetz behandelt sämtliche Mobilitätsangebote gleich und rückt den Menschen in den Mittelpunkt. An ausgewählten Punkten im Quartier sollen Mobilitätsangebote wie ÖPNV-Haltestelle, öffentliche Ladepunkte, Autostellplätze, Fahrräder sowie Leihfahrrad-Stationen konzentriert werden und so für eine unkomplizierte öffentliche Fortbewegung sorgen.

"Wir freuen uns, dass die ersten E-Busse in Mannheim auf Franklin fahren. Mit dem Wechsel vom Dieselbus zum E-Bus wird das Mobilitätskonzept konsequent umgesetzt", sagte Achim Judt, Geschäftsführer der städtischen Konversionsgesellschaft MWSP "Dies ist auch ein wichtiges Zeichen für die Bewohner vor Ort, für die damit neue nachhaltige Mobilität im Alltag erlebbar wird."

Die Elektrobusse sind Bestandteil des gemeinsamen "Masterplans Nachhaltige Mobilität" der Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Hinter dem Schulterschluss steht die Überzeugung, dass angesichts der hohen Pendlerströme in der Region die Luftqualität nur verbessert werden kann, wenn die Kommunen an einem Strang ziehen. Es gibt fünf Schwerpunkte: Digitalisierung des Verkehrs, Vernetzung im öffentlichen Nahverkehr, Radverkehr, Elektrifizierung des Verkehrs und urbane Logistik.

Der "Masterplan Nachhaltige Mobilität" wird mit Bundesfördermitteln aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft" gefördert. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro je Fahrzeug, rund 100.000 Euro davon werden vom Bund. Zudem erhält die RNV etwas mehr als 40.000 Euro aus dem Landesprogramm für ÖPNV-Busse.