Mannheim. (hwz). Der erste Spatenstich für den neuen zentralen Betriebshof des Fachbereichs Tiefbau im Morchhof im Gewerbegebiet Mallau ist gemacht. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Recyclinghof wird dort ein Neubau für 145 Mitarbeiter hochgezogen. Neben Sozialräumen und Büros sind eine große Fahrzeughalle, Lager und Werkstatt geplant. Der Spatenstich bilde den "bescheidenen Rahmen für ein großes Projekt", stellt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) mit Blick auf die 22 Millionen Euro fest, die die Stadt an dieser Stelle in die Modernisierung öffentlicher Infrastruktur und von Arbeitsplätzen investiert.

Das nun bevorstehende Bauvorhaben bezeichnet Kurz zugleich als wichtigen Baustein für den neuen Fachbereich Öffentlicher Raum mit den Technischen Betrieben Tiefbau im Morchhof, der Abfallwirtschaft am Standort Käfertaler Straße sowie einem zentralen grünen Betriebshof. "Mit dem Grünhof tun wir uns noch etwas schwer", gibt Kurz zu. Denn dieser Baustein des Konzepts ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aus den Reihen der Bevölkerung sowie vom Bezirksbeirat Feudenheim gibt es massiven Gegenwind für den von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort im Süden von Spinelli. CDU und Mannheimer Liste hatten ebenfalls Bedenken geäußert.

Abgesehen von einer zeitlichen Verzögerung gab es um den zentralen Standort für Mitarbeiter, Maschinen und Fuhrpark des Fachbereichs Tiefbau am Morchhof keinen Streit. Bauherrin ist die Abfallbeseitigungsgesellschaft (ABG) Mannheim. Die Tochtergesellschaft der Stadt betritt damit Neuland und hat sich daher nach Aussage von ABG-Geschäftsführer Hans-Georg Hering mit der Firma Drees und Sommer einen erfahrenen Projektentwickler an die Seite geholt.

Nach vorbereitenden Arbeiten wie dem Aufbau einer Spundwand in Richtung B 36, dem Einrichten einer Baustraße und dem Abriss eines Bestandsgebäudes zugunsten von Mitarbeiterparkplätzen, soll im Frühjahr 2020 mit dem Rohbau begonnen werden. Hering kündigt die Fertigstellung des neuen Betriebshofs für Ende April 2021 an.

Dann werde mit der Stadt ein bis Ende 2049 laufender Mietvertrag abgeschlossen. Geplant hat den neuen Betriebshof einschließlich begrüntem Innenhof, Wasserbereitungs- und Solaranlage das Hamburger Architekturbüro Schaltraum. Für die auf dem Gelände in großer Zahl vorhandenen Eidechsen wurden Ausgleichsflächen auf einem Nachbargrundstück und in der Pfalz gefunden.