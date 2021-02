Mannheim. (pol/lyd) Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag, 16.40 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr Zutritt zu dem Gelände einer Firma in der Diffenéstraße und entwendeten Starkstromkabel im Wert von mehreren tausend Euro, teilt die Polizei mit.

Nachdem sie auf bislang unbekannte Weise auf das Firmengelände gelangt waren, räumten sie zunächst mit Hilfe eines Gabelstaplers mehrere Stapelpaletten aus Stahl beiseite, die sich vor dem Rolltor zur Straßenzufahrt befanden. Anschließend hoben sie mit dem Gabelstapler das Rolltor aus den Angeln und schoben es zur Seite, um dann mit einem bislang unbekannten Transportfahrzeug auf das Firmengelände zu fahren.

Dort brachen sie mit unbekanntem Werkzeug das Gittertor zum Kabellager auf und luden Starkstromkabel von rund 20 Paletten auf das mitgeführte Transportfahrzeug auf. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro, der Wert des Diebesgutes auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Einbruch in einer Firma in der Nähe

In der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 8 Uhr wurde in eine weitere Firma in der Diffenéstraße eingebrochen. Ein oder mehrere Täter verschafften sich mit einem unbekannten Werkzeug Zugang zu einem Baucontainer einer firmeneigenen Baustelle, der mit einem Schloss gesichert war und entwendeten mehrere Baumaschinen und Zubehör.

Bei dem Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro handelt es sich um eine Stichsäge, eine Bohrmaschine, einen Schlagbohrer, mehrere Winkelschleifer sowie die dazugehörigen Akkus und Ladegeräte. Die Täter entwendeten zudem noch eine gemietete Kernbohrmaschine inklusive des dazugehörigen Stativs. Nachdem der Polier den Aufbruch und das Fehlen der Werkzeuge bemerkt hatte, verständigte er unverzüglich die Polizei.

Hängen die Einbrüche zusammen?

Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Diebstählen kann beim jetzigen Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Neckarstadt hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum Tathergang geben können, sich unter Telefon 0621/3301-0 zu melden.