Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Von einem Fahrgast ohne Fahrkarte geschlagen wurde ein RNV-Kontrolleur am Freitagnachmittag. Ein 26-jähriger Mann sollte gegen 14.30 Uhr in der Linie 1 in Fahrtrichtung Mannheim-Schönau kontrolliert werden. Als er die Kontrolleure in der Bahn bemerkte, stieg er schnell an der Haltestelle "Carl-Benz-Straße" aus. Einem Kontrolleur war das verdächtige Verhalten aufgefallen. Er folgte dem 26-Jährigen und forderte ihn auf, seinen Fahrschein vorzuzeigen. Daraufhin schrie der 26-Jährige herum und schlug dem Kontrolleur mehrmals ins Gesicht.

Ein Polizeibeamter konnte dies beobachten. Er nahm den 26-Jährigen fest und brachte ihn zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Einen gültigen Fahrschein konnte der 26-Jährige nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ermittelt.