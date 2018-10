Die Jungbuschbrücke in Mannheim. Archiv-Foto: vaf

Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Am späten Mittwochabend war ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Ludwigshafen gegen 23.12 Uhr auf der Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über seine Honda, stürzte und rutschte über die Straße in die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Hier prallten Fahrer und Motorrad frontal gegen einen entgegenkommenden Fiat eines 66-jährigen Heddesheimers.

Der Motorradfahrer kam mit einer Schulter- und Beckenverletzung ins Krankenhaus. Der Fiatfahrer und seine Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. Fiat und Honda mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 14.000 Euro Sachschaden.

Die Jungbuschbrücke musste zur Unfallaufnahme bis 1.26 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.