Mannheim. (pol/rl) Mit Pfefferspray attackiert wurde ein 42-jähriger Mannheimer in der Alphornstraße am frühen Donnerstag. Das meldete die Polizei am heutigen Donnerstag.

Zwei Männer kamen gegen 5.15 Uhr auf den 42-Jährigen zu und fragten ihn nach einem Feuerzeug, was er ihnen gab. Nachdem die Männer ihm das Feuerzeug wieder zurückgegeben hatten, sprühten sie ihm unvermittelt das Pfefferspray ins Gesicht, schlugen dann auf ihn ein und rannten danach davon.

Der 42-Jährige erlitt eine Augenreizung. Die beiden Männer wurden als vermutlich Deutsch beschrieben. Sie sollen etwa 25 Jahre alt sein, eine kräftige Statur haben und trugen beide Baseball-Caps.

Hinweise auf den Verlauf und die Täter erbittet die Polizei unter der 0621/3301-0.