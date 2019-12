Mannheim. (pol/rl) In der Nacht zum Samstag drohte ein Streit zwischen Besuchern einer Disko in der Lagerstraße und dem Sicherheitspersonal zu eskalieren. Laut Polizeibericht waren am frühen Samstagmorgen etwa zehn Personen im Alter von 19 bis 30 Jahren in der Disko in Streit geraten, worauf der Sicherheitsdienst sie rauswarf.

Danach gingen die Männer zu ihren geparkten Autos, bewaffneten sich mit Baseballschlägern, Stöcken und Metallstangen und wollten kurz nach 2 Uhr wieder auf das Gelände der Disko. Die Sicherheitsleute hatten jedoch das Rolltors zugezogen und verriegelt. Die Männer drohten daraufhin dem Sicherheitspersonal und schlugen gegen das Tor, das dabei beschädigt wurde.

Als die alarmierten Polizeibeamten mit acht Streifenwagen eintrafen, hatten sich die Männer auf einen nahegelegenen Parkplatz zurückgezogen. Bei der Kontrolle wurden ihnen die Hiebwaffen abgenommen. Als ein 22- und 24-Jähriger aggressiv wurden, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam. Die gesamte Gruppe erhielt einen Platzverweis, dem die Männer dann auch allesamt folgten.

Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem werden waffenrechtliche Verstöße gegen diese geprüft. Das Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ermittelt.