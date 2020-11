Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Vor einer Verkehrskontrolle flüchtete ein 22-jähriger VW-Fahrer am Dienstagabend in der Neckarstadt-West.

Der junge Fahrer war einer Polizeistreife kurz vor 23 Uhr aufgefallen, als er mit seinem VW Lupo über die Untermühlaustraße in Richtung Sandhofen gerast war und dann in die Zeppelinstraße abbog.

Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das anschließend in die Heustraße abbog. Hier signalisierten die Beamten dem 22-Jährigen per Blaulicht, Martinshorn, Leuchtschrift und Lichthupe, dass er anhalten soll. Zunächst fuhr er aber weiter. Dann bog er in die Rainweidenstraße ab und stoppte dann.

Als die beiden Beamten ausstiegen und sich dem VW näherten, gab der 22-Jährige plötzlich Vollgas und fuhr mit durchdrehenden und quietschenden Reifen davon. Die Polizeibeamten stiegen auch wieder ins Fahrzeug und verfolgten den VW.

In einer Linkskurve verlor der 22-Jährige dann die Kontrolle über den VW. Anstatt abzubiegen, fuhr der Lupo geradeaus und prallte dort gegen einen geparkten Kia. Der 22-Jährige stieg direkt danach aus und rannte davon.

Die Beamten verfolgten ihn noch bis zur Pumpwerkstraße, wo sie ihn zwischen den dortigen Häuserblocks aus den Augen verloren. Nachdem der 22-Jährige zur Fahndung gemeldet wurde, entdeckten ihn Beamte in der Zeppelinstraße und nahmen ihn fest.

Auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt stellte ein Drogentest fest, dass er Kokain genommen hatte. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Da sich der 22-Jährige beim Zusammenstoß seines VW mit dem Kia verletzt hatte, kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Später stellte sich heraus, dass der schonmal 22-Jährige schonmal bei einer Fahrt unter Drogen erwischt und sein Führerschein beschlagnahmt worden war. Der VW musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun, ob der 22-Jährige an einem verbotenen Autorennen teilgenommen hatte.