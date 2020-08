Mannheim. (pol/rl) Am Samstagmorgen besetzen mehrere Umweltaktivisten einen Kraftwerksblock des Großkraftwerks Mannheim in der Neckarau. Die Aktivisten drangen laut Polizeibericht kurz vor 5 Uhr auf das Betriebsgelände ein. Sie gingen auf das Dach einer Kohleförderanlage in mehreren Metern Höhe, ließen sich dort nieder und blockierten dadurch die Kohleförderanlage.

Die verständigte Polizei zog Einsatzkräfte vor Ort zusammen. Darunter auch das "Höheninterventionsteam" des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg, dass die drei Frauen und zwei Männer vorläufig festnahm. Kurz nach 10 Uhr war die Aktion damit beendet.

Die durch die Besetzung blockierte Kohleförderanlage ging gegen 10.45 Uhr wieder in Betrieb. Die Ermittlungen dauern an.