Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Gewässerökologischer Neckarausbau" hieß das Projekt im Gemeinderatsantrag der Grünen. Der Nachbarschaftsverband Mannheim-Heidelberg hat ähnliche Überlegungen im Rahmen des "lebendigen Neckars" vorangetrieben. Die Mannheimer Buga-Gesellschaft ist mit der Entwicklung und Ausgestaltung des Grünzugs Nordost beauftragt, der zumindest teilweise bis zur Bundesgartenschau im Jahr 2023 (Buga 23) fertig gestellt sein soll.

Auch die Neckarrenaturierung zählt zu diesem Großprojekt. Beim Grünzug Nordost handelt es sich um eine zusammen hängende Grünzone von insgesamt 230 Hektar Größe, die am Luisenpark beginnt und sich über den Aubuckel und den Spinelli-Park bis hinauf zum Vogelstangsee erstreckt. Für das Gesamtprojekt sind 105,5 Millionen Euro vorgesehen.

Auch der Neckar selbst soll in die Projektvielfalt des Grünzugs eingebunden werden. Die dort geplanten vier Bauphasen – zwei und zwei nach der Buga – sind zusätzlich mit 25,8 Millionen Euro veranschlagt. Dafür gibt es vom Land 85 Prozent Fördergelder, der städtische Kostenanteil liegt somit bei 3,9 Millionen Euro.

Geplant ist eine ausgeprägte Renaturierungsmaßnahme entlang der Maulbeerinsel. Biber und Flussregenpfeifer sollen dort wieder eine Heimat finden. Für Eisvogel und Uferschwalbe sollen Uferabbrüche geschaffen werden. Die Strukturvielfalt am Neckarufer mit uferbegleitenden Gehölzen, mit Kies- und Sandbänken sowie Sumpfpflanzen soll Vögeln, Fischen und Amphibien geeignete Brutstätten zur Verfügung stellen. Aber auch die Naherholungsfunktion des Bereichs soll drastisch erhöht werden. Kinder sollen in einer naturnahen Umgebung hautnah Erfahrungen sammeln können.

Ziel ist auch die Förderung des Naturtourismus, vor allem im Hinblick auf die Buga 23. Nicht zuletzt sollen mit der Maßnahme auch zusätzliche Hochwasserrückhalteflächen geschaffen werden, auch wenn die im Vergleich mit den großen Retentionsräumen der Rheinpolder nur marginale Auswirkungen auf die Pegel stromabwärts haben dürften.

Die Umsetzung beginnt in diesem Sommer. Bis zur Bundesgartenschau soll der erste Bauabschnitt entlang der Maulbeerinsel von der Riedbahnbrücke bis zum Fernmeldeturm realisiert sein, die östlich anschließenden Bereiche folgen erst nach der Buga 23. An den beiden rund 3,5 Kilometer langen Uferzonen entstehen Einbuchtungen, Abtiefungen und Durchstiche, die zahlreichen Tierarten als ökologisch vielfältiger Lebensraum dienen sollen. Nach der künstlichen Modulierung der Uferbereiche soll die Uferzone weitgehend sich selbst überlassen bleiben und eine naturgemäße Gestaltung hervorbringen.

Neben der Umgestaltung der Maulbeerinsel in zwei Bauphasen soll auch die Feudenheimer Au gewässerökologisch weiter entwickelt werden, insbesondere am nördlich gelegenen See. Nach der Buga 23 ist dann auch eine Anbindung der Feudenheimer Au an den Neckar angedacht. "Die Umsetzung des Grünzugs Nordost bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Neckar in diesem Bereich naturnah zu entwickeln. Für die Mannheimer Bürger wird so ein Teil des Flusses wieder sichtbar, zugänglich und erlebbar", erklärt sich Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau gGmbH.