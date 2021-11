Mannheim. (mün/oka) Mit der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg treten auch verschärfte Regeln in Mannheim in Kraft. Bis auf die Grundversorgung gilt seit Mittwoch im Einzelhandel die 2 G-Regel. Wer nicht geimpft oder nachweislich genesen ist, darf nicht mehr shoppen gehen. Der Besuch im Super- oder Drogeriemarkt oder beim Bäcker ist jedoch weiterhin kein Problem. Außerdem gilt nachts zwischen 21 und 5 Uhr ein Ausgangsverbot für Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene. Sie dürfen nur aus triftigem Grund das Haus verlassen. Hintergrund ist, dass die Inzidenz der Neu-Infektionen an zwei Tagen hintereinander bei über 500 liegt.

Auf den drei Weihnachtsmärkten gilt die "2 G+"-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Gelände haben, die zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Schülerinnen und Schülern, die regelmäßig in ihren Schulen getestet werden, wird mit dem Schülerausweis der Zutritt gewährt. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, haben freien Zugang. Alle Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes müssen sich zudem registrieren – das geschieht an den Eingängen über die Luca-App oder Kontaktformulare. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei moniert derweil nicht geeignete Testkits bei den Testungen in Schulen: "Selbst mit sehr engagiertem Lehrpersonal kann durch die nicht geeigneten Testkits kaum sichergestellt werden, dass eine Corona-Infektion rechtzeitig erkannt wird."

Der Abgeordnete hatte das Problem bereits im jüngsten Bildungsausschuss des Landtags thematisiert. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bat darauf um Rückmeldung über konkrete Fälle. Fulst-Blei nahm dies zum Anlass einer Umfrage unter Mannheimer Schulen. Die Rückmeldungen seien bedenklich, so der Sozialdemokrat: Die Schulen hätten erhebliche Probleme mit für Grundschulkinder ungeeigneten Tests gemeldet. Die von den Schulen geschilderten Abläufe seien zu komplex und erforderten viel Unterstützung und Zeit des Lehrpersonals, die dann an anderer Stelle fehle. Dies betreffe die Handhabung, die Eignung, die mangelnde Testflüssigkeit oder den Verpackungsmüll in hohem Ausmaß. Ein weiteres großes Problem bestehe darin, dass an manchen Schulen die Anzahl der Testkits nicht ausreiche, wenn Nachtestungen in den Klassen anstehen.

"Deshalb fordere ich die Ministerin dazu auf, dass an den Grundschulen ausschließlich qualitativ hochwertige Testkits in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt werden, die für diese Altersklasse geeignet sind", betont Stefan Fulst-Blei und wirbt zudem für den verstärkten Einsatz von PCR-Lolli-Pooltests.