Mannheim. (pol/van) Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der K9751 zwischen dem Stadtteil Käfertal und Viernheim gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 3er-BMW war gegen 13.15 Uhr auf der Alten Mannheimer Straße von Viernheim in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs gewesen. Am Ende einer lang gezogenen Kurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, fuhr in die Böschung und überschlug sich.

Die drei Insassen, der 18-jährige Fahrer, eine 37-jährige Frau und eine 14-jährige Jugendliche, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Einsatz. Die Mannheimer Straße war zwischen der Magdeburger Straße und der Entlastungsstraße West in Viernheim bis etwa 16 Uhr voll gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Update: Freitag, 1. Februar, 22 Uhr