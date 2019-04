Mannheim. (pol/mün) Der Grund für diese Auseinandersetzung ist den Ermittlern der Polizei noch unklar. Fest aber steht: Ein Streit in der Nacht zu Freitag in der Mannheimer Neckarstadt endete mit einem schwer verletzten Mann.

Die beiden Beteiligten sollen gegen ein Uhr in einem Lokal in der Mittelstraße aneinandergeraten sein, teilt die Polizei mit. Ein Mann wurde dabei mit einem Messerstich am Hals verletzt. Nach seiner notärztlicher Versorgung und Einlieferung ins Krankenhaus befindet sich der Verletzte außer Lebensgefahr, teilt die Polizei mit.

Sein Kontrahent wurde festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.