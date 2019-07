Mannheim. (dpa-lsw) Nach dem Brand eines Hochhauses in Mannheim hat die Feuerwehr das Gebäude am Mittwoch wieder freigegeben. Das teilte die Stadt mit.

In dem 29-stöckigen Gebäude hatte es am Montag gebrannt. Die 550 gemeldeten Bewohner hatten zwei Nächte woanders unterkommen müssen.

Das Feuer war nach Polizeiangaben in einem Müllschacht entstanden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Vermutlich habe jemand etwas weggeworfen, das den Brand ausgelöst habe.

Der Schaden liege bei mehreren Hunderttausend Euro.

Mannheim. Im zum „Infopoint“ umfunktionierten Klassenzimmer der Carl-Benz-Schule machen sich am Dienstagmittag Ärger und Frust breit. „Wir wollen jetzt endlich wissen, wann wir in unsere Wohnungen zurückkehren können“, herrscht eine ältere Frau entnervt den fast schon bedauernswerten Stadtmitarbeiter an. Der kann ihr nicht helfen und bittet sie um etwas Geduld.

„Das ich nicht lache“, brummt ein Mann: „Seit gestern warten wir auf Neuigkeiten. Doch wir erfahren nichts, gar nichts.“ Ein ehrenamtlicher Helfer flüchtet sich vor dem Raum in Galgenhumor: „Sie suchen den ,Infopoint’, an dem es keine Infos gibt? Vorne links.“ Der Bewohner des mittleren der drei Hochhäuser an der Mannheimer Neckarpromenade, nur wenige Meter von der Schule entfernt, kann darüber nicht lachen. Er hat nach einem Brand wie alle anderen Mieter vorübergehend seine Wohnung verloren.

Vor dem Gebäude haben zwei Polizisten hinter einem Absperrband Position bezogen. Im Innern versuchen Kripobeamte aus Mannheim und Heidelberg mit Unterstützung von zehn Spezialisten des Landeskriminalamts, die Brandursache herauszufinden. Die steht auch am Nachmittag noch nicht fest, wie Polizeipräsident Andreas Stenger bei einer Pressekonferenz erklärt. Eventuell müssten entnommene Proben noch im Labor unter die Lupe genommen werden.

So viel ist inzwischen klar: Der Brand ist am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr im Müllabwurfschacht des Gebäudes entstanden, der sich durch alle 29 Stockwerke zieht. „Wir konnten dieses Feuer schnell löschen“, berichtet Bernhard Kunkel, stellvertretender Kommandant der Mannheimer Feuerwehr. Allerdings sei es in dem Schacht mit einem Durchmesser von 40 bis 50 Zentimetern derart heiß gewesen, dass die Wärme den umliegenden Stahlmantel erfasst habe und die isolierende Mineralwolle zu glimmen begann. Rauch drang in mehreren Etagen auf die Flure.

Kunkel geht davon aus, dass jemand einen glühenden oder brennenden Gegenstand in eine der auf allen Stockwerken vorhandenen Klappen hineingeworfen hat, über die der Müll nach unten befördert wird. Um an die Glutnester heranzukommen, musste die Feuerwehr Teile der Blechumrahmung des Schachts einreißen und diesen später wieder „hermetisch abschotten“ (Kunkel). Gerüchte, dass Bewohner heiße Grillkohle entsorgt hatten, will Stenger nicht kommentieren. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt er. Das Konstrukt des Müllabwurfschachts entspreche in Zeiten der Abfalltrennung jedenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand, so Kunkel.

Gegen 13 Uhr weicht im Aufenthaltsraum Frust der Erleichterung. Eine Mitarbeiterin der Stadt verkündet den Bewohnern, dass sie in ihre Wohnungen zurückkehren können. Allerdings erst am Mittwochmorgen um 8 Uhr. Bis dahin wird die ganze Nacht über das Gebäude gereinigt und von Rußspuren befreit. Und die Elektrik so instand gesetzt, dass die bei dem Feuer ausgefallene Brandmeldeanlage und der Aufzug wieder funktionieren. Am Dienstagabend zwischen 19 und 21 Uhr dürfen die Mieter in die insgesamt 261 Wohnungen zurück, um wichtige Habseligkeiten oder Medikamente zu holen.

Die Nacht verbringen sie zum zweiten Mal hintereinander nicht in den eigenen vier Wänden, sondern bei Verwandten, Freunden oder in einem Ludwigshafener Hotel, das der Vermieter am Montagabend kurzfristig und auf eigene Rechnung für die Bewohner organisiert hat. 45 Menschen, darunter auch Kinder, hätten das Angebot in der Nacht auf Dienstag in Anspruch genommen, sagt der Mannheimer Sicherheitsdezernent Christian Specht. „Wir waren überrascht, dass relativ wenige das Angebot genutzt haben“, gesteht er, offenbar seien viele Mieter im Urlaub oder „anderswo“ gewesen.

Specht und Kunkel bitten die insgesamt 550 Bewohner um Verständnis. Der Einsatz sei sehr komplex gewesen, deshalb habe es Zeit gebraucht, bis sie informiert werden konnten. Beide loben das besonnene Verhalten der Mieter bei der Evakuierung, darunter waren auch hochbetagte Senioren. „Für sie war es natürlich nicht so einfach, die Wohnungen zu verlassen und in einer anderen Umgebung zu übernachten“, erklärt Specht.

Gegen 21.30 Uhr – früher als gedacht – hieß es Montagabend „Feuer aus“, drei Stunden später machten sich die Brandermittler der Polizei ans Werk. 20 Bewohner zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu (die RNZ berichtete). Der Sachschaden dürfte nach Angaben der Stadt mehrere Hunderttausend Euro betragen. ⋌> Siehe auch „Südwest“

🕵‍#Mannheim #Neckarstadt Nach dem Brand eines Entsorgungsschachts in einem der Hochhäuser der Neckaruferbebauung-Nord haben unsere Brandermittler ihre Arbeit aufgenommen. https://t.co/hPcZlF6AvH pic.twitter.com/EqzZG0tiXI — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 9. Juli 2019

Mannheim. Im mittleren der drei Hochhäuser an der Mannheimer Neckarpromenade ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Bereits kurz vor 6 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schwelbrand am Müllabwurfschacht in einem der unteren Stockwerke. In mehreren Wohnungen wurde kurz darauf Rauch gemeldet. Nach derzeitigem Stand erlitten zwanzig Personen leichte Verletzungen. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt.

Insgesamt 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren am Abend immer noch vor Ort. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Insgesamt hat das Hochhaus 29 Etagen, gemeldet sind dort rund 550 Personen. Die Polizei sperrte das Gelände davor ab, ab 15 Uhr ging die Feuerwehr von Stockwerk zu Stockwerk. Alle Bewohner wurden bis kurz nach 17 Uhr aus ihren Wohnungen evakuiert.

„Jetzt gehen wir massiv in die Brandbekämpfung. Aber einfach mit Wasser von oben zu löschen, ist keine Option“, sagte Sicherheitsdezernent Christian Specht vor Ort. Das Löschen des Schwelbrands habe sich für die Feuerwehrleute als ausgesprochen schwierig erwiesen, erklärte er. Im Haus gibt es einen vertikalen Müllschacht mit einem Fallrohr.

Das Rohr im Schacht ist ummantelt von einem eigentlich „unbrennbaren“ Isoliermaterial. In diesem Material schien es jedoch „Glutnester“ oder „Schwelnester“ mit kräftiger Rauchentwicklung zu geben oder gegeben zu haben. An diese war nur schwer ranzukommen.

„Es wäre äußerst schlecht, wenn wir die Leute zurück in die Wohnungen lassen und dann geht der Rauch und das Ganze von vorne los“, begründete Specht die Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadt richtete einen Anlaufpunkt für Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnten, in der Turnhalle des Ludwig-Frank-Gymnasiums ein. „Wir haben im ehemaligen Benjamin Franklin Village Wohnungen zur Verfügung gestellt bekommen, in denen die Menschen übernachten können“, sagte Specht. Vor der Alten Feuerwache standen Busse der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) bereit, um die Bewohner aufzunehmen.

Ada Schäfer wohnt im vierten Stock und kam gerade von der Arbeit nach Hause. „Meine zwei Hunde und die Katze sind noch in meiner Wohnung“, sagte sie nervös. Einer Bewohnerin aus dem dritten Stock neben ihr gehe es ähnlich. Sie hält eine Katze und zwei Schlangen als Haustiere. „Ich war da und lag im Bett bis 11 Uhr. Keiner hat uns Bescheid gesagt“, beschwerte sich dies.

Als Ada Schäfer um halb acht zur Arbeit ging, war die Feuerwehr schon da. Sie habe gefragt, ob sie Vorkehrungen treffen soll. Das habe die Feuerwehr verneint, ärgerte sich die Frau. Beide Bewohnerinnen konnten wenig später die Tiere aus den Wohnungen holen. „Schauen Sie auf die Internetseite der Stadt oder rufen Sie morgen die 115 an. Dort sagt man Ihnen, wann Sie in Ihre Wohnungen zurück können“, gab Specht ihnen auf den Weg, als sie zu einer der Notunterkünfte aufbrachen. Bis dahin galt es abzuwarten.

Info: Die Bewohnerinnen und Bewohner werden gebeten, bei Fragen zum weiteren Vorgehen bitte nicht die Notrufnummern zu wählen. Die Hausverwaltung hat hierzu eine Hotline geschaltet: 0800/646377200.

