Von Olivia Kaiser

Mannheim. Fünf Messerstiche soll er seinem Opfer zugefügt und damit billigend in Kauf genommen haben, dass dieses an den Verletzungen sterben könnte. Am Dienstag hat vor dem Mannheimer Landgericht der Prozess gegen den 23-jährigen Aoussi M. begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor und schildert in der Anklageschrift folgendes Szenario: Am 15. Dezember 2020 geriet der Angeklagte mit einem Mann im Bereich des Quadrats J 2 in Streit, dabei ging es um Drogen- und Geldgeschäfte. Nachdem der Angeklagte dem Mann gedroht hatte, verfolgte er ihn ein kurzes Stück und stach dann fünf Mal mit einem Messer auf ihn ein.

Das Opfer bekam einen etwa zehn Zentimeter tiefen Schnitt in den Oberbauch und drei Stiche in den linken Oberschenkel. Zudem verletzte der 23-Jährige den Mann mit der Waffe an der rechten Hand. Nach der Tat floh der Angeklagte. Die Stiche in Bauch und Bein seien lebensgefährlich gewesen, so die Staatsanwältin. Aoussi M. schweigt zur Tat und macht vor Gericht auch keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen. Nähere Ausführungen zu den Verletzungen des Opfers macht die Sachverständige Stefanie Rechtsteiner von der Rechts- und Verkehrsmedizin Heidelberg. Sie hat den Mann am 16. Dezember im Krankenhaus untersucht und ein Gutachten erstellt. Demnach hatte er großes Glück, denn seine Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen, so die Rechtsmedizinerin.

Die Stichwunde im Bauchraum sei nicht subkutan gewesen, also nicht bis ins Unterhautfettgewebe gedrungen. Weder Organe im Bauchraum noch große Gefäße seien verletzt worden. Deshalb bezweifelt Rechtsteiner, dass die Bauchwunde tatsächlich zehn Zentimeter tief war, erklärt aber auch, den Patienten erst begutachtet zu haben, nachdem er chirurgisch behandelt wurde. Auch durch die Stiche in den Oberschenkel seien keine großen Blutgefäße getroffen worden. Bei den Wunden im Daumenbereich handelt es sich nach Einschätzung der Sachverständigen um aktive Abwehrverletzungen, die entstehen, wenn jemand in eine scharfe Waffe greift.

Aufgrund der Verletzungen "bestand keine konkrete Lebensgefahr", so Rechtsteiner – betont aber, dass bei Stichwunden in Bauch und Oberschenkel grundsätzlich das Risiko der Lebensgefahr besteht, da die große Hauptschlagader getroffen werden könnte. Bei dem Stich in den Bauch hätten zudem lebenswichtige Organe wie die Milz oder die Niere in Mitleidenschaft gezogen werden können. Nach Aussage der behandelnden Ärztin sei der Patient ansprechbar, sein Kreislauf stabil gewesen, berichtete die Gutachterin.

Der Mann war in der Verfassung gewesen, den Tatort zu verlassen. Er schaffte den Weg vom Quadrat J 2 bis in die Kirchenstraße im Stadtteil Jungbusch, wo schließlich die Polizei auf ihn traf, die der Blutspur gefolgt war. Gegenüber Stefanie Rechtsteiner erwähnte er im Krankenhaus, dass ihn "eine Person" mit einem Messer verletzt habe.

Info: Der Prozess wird am Mittwoch, 3. November, fortgeführt, das Urteil soll am 18. November fallen.