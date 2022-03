Von Olivia Kaiser

Mannheim. Vier Wochen schon tobt der Krieg gegen die Ukraine. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Auch in Mannheim haben Geflüchtete aus der Ukraine Zuflucht gefunden. Viele Bürgerinnen und Bürger helfen: Sie spenden Geld, Nahrung, Kleidung und Hygieneartikel. Manche stellen Wohnraum zur Verfügung oder nehmen Geflüchtete in den eigenen vier Wänden auf. Nachdem die Menschen sich einigermaßen zurechtgefunden haben, müssen sie jedoch einiges an Behördengängen meistern. Nicht immer ist das Versprechen der schnellen und unbürokratischen Hilfe in der Praxis so einfach umsetzbar. Und dann herrscht auch noch eine Pandemie. Die RNZ gibt einen Lageüberblick:

> Die Zahlen: Derzeit befinden sich nach Angaben der Stadtverwaltung 1714 Geflüchtete im Stadtgebiet, die offiziell registriert sind. Davon sind 668 Kinder. Tatsächlich dürften sich jedoch weit mehr Ukrainer in Mannheim aufhalten, die bei Verwandten und Freunden untergekommen sind. Deshalb könne man keine seriöse Auskunft geben, wie viele Menschen aus dem Kriegsgebiet sich tatsächlich in der Quadratestadt aufhalten, erklärt Stadtsprecher Ralf Walther. Wichtig sei, dass sich alle Neuankömmlinge bei der Erstanlaufstelle in der Jugendherberge an den Rheinterrassen registrieren. Denn nur wer das tut, kann Unterstützungsleistungen beantragen.

> Die Unterbringung: Die Jugendherberge dient auch als Notunterkunft. Über 200 Menschen können dort kurzfristig untergebracht und von dort weiter vermittelt werden. Die Taskforce "Ukraine-Hilfe" hat zudem die GBG-Halle in Herzogenried und die Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld als Notunterkünfte herrichten lassen. "Wenn weitere Kapazitäten benötigt werden, wird die Sport- und Kulturhalle Feudenheim für eine Unterbringung vorbereitet", erklärt Walther. Doch noch gelingt es der Stadt, die Menschen in Hotels, Wohnheimen und Privatunterkünften unterzubringen. "Eine Belegung der Hallen wurde noch nicht erforderlich." Trotzdem suche man dringend weiter private Unterkünfte, denn niemand soll längere Zeit in den Sammelunterbringungen bleiben müssen.

Die Hilfsbereitschaft der Mannheimer Bevölkerung sei sehr groß: "Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben sich gemeldet und privaten Wohnraum angeboten", lobt der Rathaussprecher das Engagement der Stadtgesellschaft. Es handle sich dabei fast immer um geteilten Wohnraum – das heißt, einzelne Zimmer einer Wohnung oder eines Hauses. "Auf diesem Weg konnten bislang etwa 250 ukrainische Flüchtende an rund 140 Mannheimer Haushalte vermittelt werden", bilanziert Walther. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation werde weiterer Wohnraum benötigt.

Eine offizielle Zuweisung vonseiten des Landes gibt es nicht. Doch genau das wünscht man sich bei der Stadt Mannheim, um eine gerechte Verteilung gewährleisten zu können. "Die Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel muss generell Ziel sein", betont Ralf Walther. Nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel werden die Aufnahmequoten für Asylsuchende in den Bundesländern und Kommunen errechnet.

> Corona: Bei der Flucht vorm Bombenterror denken die wenigsten an Maske und Abstand. Absolut verständlich. Viele Menschen fuhren in überfüllten Zügen, schliefen in Massenunterkünften auf dem Weg nach Deutschland. Leiter ideale Bedingungen für die Verbreitung des Coronavirus. Deshalb werden alle ankommenden Geflüchteten an der Jugendherberge getestet. "Falls der Schnelltest positiv ist, wird direkt ein PCR-Test durchgeführt", erklärt Walther das Prozedere.

"Für positiv getestete Flüchtlinge und deren Familien gibt es eigene Quarantäne-Einrichtungen, in denen diese untergebracht werden können." Dort erfolgen dann regelmäßige Testungen vor Ort, um bislang negative familiäre Kontaktpersonen als Infizierte zu erkennen oder auch zur Freitestung der Positiven am Ende der Quarantäne. Das Impfangebot in der Jugendherberge wird laut Ralf Walther genutzt. "Es gibt ein Impfteam vor Ort, um ein möglichst niederschwelliges Angebot zu bieten und aktiv für die Impfung zu werben und mögliche Vorbehalte zu zerstreuen."

> Unterstützungsleistungen: Geflüchtete aus der Ukraine können in Deutschland Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen. In Mannheim ist das in der Jugendherberge und dem Bürgerbüro in K1 möglich. Doch bis die erste Zahlung eingeht, können Wochen vergehen. In der Zwischenzeit sind viele Geflüchtete auf das Wohlwollen ihrer Gastgeber angewiesen. "Aufgrund der aktuellen Lage kann es zu Verzögerungen in der Bearbeitung der Anträge kommen", bestätigt Walther. Die Anfrage der RNZ wie lange die Bearbeitungszeit ausfällt, wurde nicht beantwortet. Allerdings betonte der Rathaussprecher, dass, falls jemandem keine Mittel für den täglichen Lebensbedarf zur Verfügung stehen, im Einzelfall auch Barauszahlungen vorgenommen würden. Damit die Leistungen bezogen werden können, müssen die Geflüchteten bei einer Bank ein Konto eröffnen. Auch dabei sind viele aufgrund der Sprachbarriere auf die Hilfe der Menschen angewiesen, die sie aufgenommen haben.

> Bargeld: Viele ukrainische Flüchtlinge führen Bargeld mit sich und müssen dann feststellen, dass es so gut wie wertlos ist, da sie es nicht umtauschen können. Banken nehmen die ukrainische Währung Hrywnja nicht an. Ein weiterer Schock für die Menschen, die schon so viel durchgemacht haben. Notenbanken, Politik und Verbände suchen zwar nach einer Lösung für dieses Problem, doch das wird Zeit brauchen.

> Medizinische Versorgung: Geflüchtete Menschen, die eine medizinische Behandlung aufgrund von Vorerkrankungen oder akuten Erkrankungen benötigen, haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetze Anspruch auf Gesundheitsleistungen. "Die Zuständigkeit für die ärztliche Behandlung der Geflüchteten liegt im Regelsystem der niedergelassenen Ärzte sowie der Kliniken bei stationären Behandlungsbedarf", so Ralf Walther. "Das Gesundheitsamt steht im Austausch mit Vertretern der medizinischen Leistungserbringer, um in der aktuellen Situation in der Koordination zu unterstützen."