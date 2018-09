Mannheim. (pol/mare) Wegen des Verdachts auf räuberische Erpressung wurde ein 31-Jähriger dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und schließlich ins Gefängnis gebracht. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Und das war passiert am Dienstag, 28. August: Gegen 20.45 Uhr soll der Mann einen 52-Jährigen am Hermann-Hemmerich-Ufer auf Höhe der Heinrich-Lanz-Schule angesprochen haben und dann auf ihn eingeschlagen haben. Er soll ein Messer gezogen und das Mobiltelefon des 52-Jährigen verlangt haben.

Als ein vorbeilaufender Jogger angehalten hatte, ging der 31-Jährige einige Meter weg, was der 52-Jährige nutzte, um zu flüchten. Der Täter wurde von der Polizei ermittelt und am Dienstag festgenommen. Er wurde noch am selbigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl beantragte.

Die Kriminalpolizei sucht indes weiter dringend nach Zeugen des Vorfalls. Der 31-Jährige hatte eine auffällige Rastafrisur mit langen Zöpfen und trug ein farbiges Kopftuch. Der 52-Jährige war mit einem Hund unterwegs.

Wer das Geschehen beobachtet hat, meldet sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei Mannheim.