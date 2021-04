Mannheim. (cab) Der Mobilfunkstandard 5 G eignet sich gut für den Einsatz in der Rettungsmedizin, gilt er doch als schneller und in der Verbindung "stabiler". Auch ein regionales Projektkonsortium rund um den Verband Region Rhein-Neckar (VRRN), die Universitätsmedizin und die Universität Mannheim sieht darin Chancen: "Wir wollen Zukunftstechnologien einsetzen, um Menschen zu helfen", so Verbandsdirektor Ralph Schlusche. Konkret geht es um die 5 G-Anbindung des Rettungswagens an die Klinik. Damit soll die Diagnostik schon am Unfallort und im Einsatzfahrzeug mit ärztlicher Unterstützung besser werden. Die Idee gefiel offensichtlich auch dem Bundesverkehrsministerium, das auch für digitale Infrastruktur zuständig ist. Es hat eine finanzielle Förderung zugesagt.



Nach Angaben von VRRN-Projektleiter Boris Schmitt gibt es vier Millionen Euro für das Projekt: "Das Ministerium muss uns aber noch mitteilen, wie wir das Geld abrufen können." Im vergangenen Jahr habe man die Idee entwickelt und sich dann im August für die Finanzierungshilfe beworben, die das Ministerium für "5 G-Modellregionen" angeboten hat.

Unter diesem Stichwort hätte man sich auch mit anderen Projekten bewerben können. Schmitt waren etwa andere Beispiele aus der Landwirtschaft und von Naturparks bekannt. Die Region setzte lieber auf die Verbesserung des Rettungswesens.

Im Rahmen des Projekts wollen der VRRN und die universitären Einrichtungen auch neueste Medizingeräte bis hin zu einem portablen Computertomografen testen. Die Rettungskräfte am Unfallort sollen in Echtzeit durch cloudbasierte Systeme unterstützt werden. "Ziel ist es, die Zeit bis zur optimalen Behandlung zu verkürzen und dadurch die Versorgung zu verbessern und schließlich Leben zu retten", so Schmitt.