Von Harald Berlinghof

Mannheim. Im unbebauten Innenhof des Quadrats C4, hinter dem Wohnhaus mit der Hausnummer 12, dominieren im Moment noch Bauzäune, unverputzte Dämmplatten und fensterlose Hauswände. "In zwei Jahren wird das alles ganz anders aussehen", verspricht Professor Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen (rem), den Teilnehmern an der Grundsteinlegung zum künftigen rem-Museum "Peter und Traudl Engelhorn-Haus". Dann wird sich an derselben Stelle ein helles Atrium mit sich anschließenden Ausstellungsräumen befinden mit einem Übergang zum benachbarten Museum "Bassermannhaus für Musik und Kunst". Mit ihm entsteht so ein neuer Museumskomplex.

Die Fassade in Richtung Toulonplatz wird mit Glas gestaltet, wie Architekt Bernhard Wondra erklärte. Mit großen Glasbausteinen und gebogenem Glas sollen die 1950er-Jahre stilistisch wieder aufgenommen werden. "Das können nicht viele Firmen", sagt er. Man sei noch auf der Suche nach dem richtigen Partner. Die Straße zwischen Toulonplatz und neuem Museum wird verkehrsberuhigt. Dazu soll die Straße leicht auf die Ebene des Platzes angehoben und gestalterisch angepasst werden.

Vor dem neuen Haus soll ein Café unter den Bäumen zur Belebung des schönen, aber bislang wenig genutzten Toulonplatzes vor dem Mannheimer Zeughaus beitragen. Während der Grundsteinlegung für das neue Gebäude versprach Geldgeberin Traudl Engelhorn-Vechiatto einen Springbrunnen zu stiften, der in Verbindung mit einem Gingko-Baum erstellt werden soll. "Das wird ein Haus der Begegnung, und davor entsteht ein Platz der Begegnung", gab die Stifterin ihrer Hoffnung Ausdruck. Ende 2021 könnte die Einweihung gefeiert werden.

Traudl Engelhorn hat mit der Gründung der Brombeerenstiftung im Jahr 2013, die sich primär der Kunst und Wissenschaft in den Reiss-Engelhorn-Museen widmet, der Museumsstadt Mannheim neue finanzielle Perspektiven eröffnet. Das Stiftungskapital liegt bei 20 Millionen Euro. Das neue Museum soll ein Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro haben. "Wir haben es auch Stiftern wie Frau Engelhorn zu verdanken, dass Mannheim überregional nicht mehr nur als Einkaufsstadt, sondern auch als Kulturstadt gesehen wird", betonte Wieczorek. "Bauen im Bestand ist immer eine Herausforderung", zeigte er sich über die gelungene Planung des Architektenbüros, das sich in einem Wettbewerb durch gesetzt hatte, erfreut.

Das neue Museum soll die Sammlung zeitgenössischer Glaskunst von Traudl Engelhorn zeitweilig aufnehmen. Werke von über 300 Kunstschaffenden zählt ihre Sammlung. Große Teile davon hat sie an das Museum für Design und angewandte Kunst in Lausanne gegeben. Von dort sollen für längere Intervalle Teile dieser Glassammlung für Wechselausstellungen ausgeliehen und im neuen Peter und Traudl Engelhorn Haus in Mannheim gezeigt werden.

Auch der zeitgenössischen Fotografie soll das Haus eine Heimstatt bieten. Und im Foyer wird es eine große Halle für Musikveranstaltungen geben, wo das Kurpfälzische Kammerorchester auch die Musik der Mannheimer Schule wieder aufleben lässt. "Das freut mich ganz besonders", so die Stifterin, bevor sie beherzt mit einigen der geladenen Gäste zum Spaten griff, um den symbolischen Spatenstich zu vollziehen. Alfried Wieczorek und Susanne Wichert, Direktorin der Stiftungsmuseen der rem, platzierten in einer in den Boden eingelassenen Betonröhre den Alusafe, der mit Utensilien bestückt ist, die künftigen Archäologen Auskunft über unsere Gegenwart geben sollen.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz freute sich, dass die Stadt gesegnet sei mit Stiftern, die sich für Mannheim engagieren. "Dies ist ein besonderer Tag für Mannheim und für die Reiss-Engelhorn-Museen", erklärte er und wies darauf hin, dass das Peter und Traudl Engelhorn Haus komplett ohne städtische und öffentliche Gelder gebaut wird.