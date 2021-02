Mannheim. (pol/make) Im Stadtteil Neckarstadt ist es am Sonntag gegen 10.30 Uhr zu einem Einbruch in einem Limousinen-Service in der Hafenbahnstraße gekommen.

Laut Polizeiangaben stellte der Inhaber fest, dass ein oder mehrere Täter gewaltsam versuchten, in die Geschäftsräume einzudringen, indem er oder sie einen faustgroßen Stein gegen die Schaufensterscheibe des Unternehmens warfen.

Der Einbruch misslang, da an dem Gebäude Sicherheitsglas verbaut war. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.