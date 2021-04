Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Einen halben Meter groß, spitzer Schwanz und rote Nagezähne: Herbert oder besser gesagt Herbertine fühlt sich im Mannheimer Stadtteil Lindenhof offensichtlich wohl. Das niedliche Pelztierchen wird fast täglich von Spaziergängern mit Gemüse gefüttert. Es scheint auch gar nicht darüber nachzudenken, dass es sich auf dem betriebsamen Glücksteingelände nicht artgerecht verhält.

Wie lange die Nutriadame, die anfangs versehentlich für ein Männchen gehalten wurde, schon nahe dem neuen Technischen Rathaus lebt, weiß niemand. Die regelmäßige Versorgung mit gesunder Nahrung jedenfalls scheint ihr zu gefallen, glaubt auch der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Stadt, Paul Hennze. "Es besteht höchstens die Gefahr, dass sie zu dick wird, wenn viele Menschen sie füttern und davon Fotos machen", so der Fachmann.

Nutria kommen ursprünglich aus Südamerika. Alle frei lebenden Tiere in Deutschland stammen von Artgenossen ab, die in den 1930er-Jahren aus Pelztierfarmen entkommen sind. Eisenhaltige Ablagerungen im Zahnschmelz sorgen für die markant roten Zähne. Diese sind dadurch härter und widerstandsfähiger. Auch wenn sie als Biberratten bezeichnet werden, sind sie gar nicht mit Bibern verwandt. Zu erkennen ist der Unterschied am spitzen Schwanz, Biber haben nämlich flache "Enden". Biber bauen Dämme und ihren Unterschlupf aus Holz. Nutria hingegen untergraben Uferbereiche und legen ihre Bauten durch unterirdische Gänge an. Laut Naturschutzkenner Hennze sind in der Kurpfalz die sehr fruchtbaren Nutria vor Jahrzehnten ausgesetzt worden, um die Fauna zu bereichern. Heute sehe man das allerdings anders. Das Aussetzen sei inzwischen verboten, um heimische Arten zu schützen.

Ein weiterer Unterschied zu den Bibern: Zurückhaltung kennen Nutria nicht. Sie kommen ganz selbstverständlich auf die Menschen zu. Das könnte ein Problem werden. Zu viel Nähe, beispielsweise durch Füttern, sorgt dafür, dass Biberratten wie Herbertine ihre Scheu verlieren und die Distanz zwischen ihnen und den Spaziergängern immer geringer wird. Das kann natürlich auch zu Bissen führen. Generell ist ein solcher Biss nicht mehr oder weniger gefährlich als der von anderen Wildtieren. Und der eher zur Flucht neigende Nager beiße – wenn überhaupt – höchstens bei Gefahrensituationen oder aber versehentlich, wenn man ihm eine Karotte oder andere pflanzliche Leckereien vor die Schnauze hält. Größere Infektionsgefahren sehen Experten des Robert-Koch-Instituts allerdings nicht.

Einen Tipp, wie man mit dem beliebten Gast auf dem Lindenhof umgehen soll, hat Hennze nicht. Wenn eine dauerhafte Fütterung gesichert sei, könne das Nutria noch lange in seinem Schlaraffenland leben. Falls die Fans eines Tages doch nicht mehr kommen, wisse Herbertine schon selbst, dass sie sich anderswo eine neue Bleibe suchen muss, glaubt der Naturschützer. Ob sie das dann noch schafft? "Sie ist bislang zumindest sicher über die viel befahrenen Straßen gekommen. Dann wird sie das hoffentlich künftig auch können."