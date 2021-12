Von Jan Millenet

Mannheim. Melanie Goepfert hat eine schwere Zeit hinter sich. Eine Zeit, in der sie funktionieren musste, in der ihr immer gesagt und gezeigt wurde, dass sie nichts wert sei, in der sie emotional missbraucht wurde. "Doch ich habe mich von einer Person zu einer Persönlichkeit entwickelt", sagt sie heute selbstbewusst und mit einem ehrlichen Lächeln. Und sie hat eine Botschaft. Mit dieser hat sie den mittlerweile neunten "Internationalen Speaker Slam" in Mastershausen bei Koblenz gewonnen, wo sie sich Mitte November gegen 87 Konkurrenten durchsetzte.

Ehrlich lächeln – das konnte die 45-jährige Mannheimerin aus der Gartenstadt als Kind, Jugendliche und lange Zeit auch als Erwachsene nicht. "Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem es nicht besonders schön war. Ich musste immer so funktionieren, dass es allen anderen um mich herum gut ging. Ich schlich sozusagen auf Zehenspitzen durch mein Leben", erinnert sie sich zurück.

Schon als Dreijährige habe sie zu spüren bekommen, dass es nur um die anderen ging, nie um sie. "Was glaubst Du eigentlich, wer Du bist?" Diese Frage bekam Melanie Goepfert öfter zu hören, unter Umständen zusammen mit einem unfreundlichen Klaps auf den Hintern. "So wurde ich zu einem Menschen erzogen, der extrem anpassungsfähig wurde." Jemand, der äußerlich zwar immer lächelte, innerlich jedoch einen großen Leidensdruck verspürte. Selbstwertgefühl? Fehlanzeige.

Anpassung kann durchaus eine positive Fähigkeit sein. "Oder ein Eldorado für narzisstischen Missbrauch", sagt die blonde Frau und erwähnt einen weiteren schlimmen Lebensabschnitt: die Ehe mit einem Mann, den sie einen ausgeprägten Narzissten nennt. Über das nicht nur seelische Grauen, das sie in dieser Zeit erfuhr, und wie sie fast daran zerbrach, darüber berichtet sie offen in ihrem "Speaker Slam"-Beitrag. Ebenfalls über ihren Weg in ihr neues Leben: Unter anderem dank ihres Glaubens habe sie wieder Stärke erlangt.

Am "Speaker Slam" nahm Melanie Goepfert im Rahmen einer Weiterbildung teil, bei der sie lernte, wie man in der Öffentlichkeit wirkungsvoll spricht. Sie schlüpft auf der Bühne nicht in die Opferrolle, sondern verkündet emotional wirkungsvoll ihre Botschaft: "Du kommst aus dieser Nummer raus – auch wenn es wahnsinnig schwer ist." Und Melanie Goepfert möchte zeigen: "Wir brauchen wieder mehr Menschlichkeit. Wir müssen uns gegenseitig wieder aufrichtig fragen: Was glaubst denn Du eigentlich, wer Du bist? Erzähl doch mal."

Melanie Goepfert hat aus dieser Frage ihren Beruf, sogar ihre Lebensaufgabe gemacht. Heute ist die ehemalige Gründerin einer Marketingagentur Heilpraktikerin für Psychotherapie und begleitet ihre Klientinnen und Klienten dabei, sich selbst zu entdecken. Außerdem betreut sie Frauen, die sich in emotionalen, psychischen und narzisstischen Missbrauchsrollen befinden.

Um noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu ermöglichen, aus der Opferrolle zu entfliehen, schreibt die Mannheimerin Bücher, verfasst Podcasts und entwickelt ein Online-Programm, mit dem sie Betroffenen zumindest eine Tür aufstoßen möchte, um den Weg zu sich selbst anzutreten.

Die Weiterbildung bei Herrmann Scherer, der als einer der gefragtesten Vortragsredner Deutschlands gehandelt wird, sieht die 45-Jährige als Werkzeug, mit ihrem Anliegen auch Bühnen zu erobern. In Mastershausen hat sie es geschafft, innerhalb der vorgegebenen vier Minuten die Jury und die Zuhörenden von sich und ihrem Thema zu überzeugen. Sie bekam stehende Ovationen vom Publikum, den "Excellence Award" von Veranstalter Scherer und jede Menge Lob für ihren Mut, diesen "Seelenstriptease", wie sie es selbst nennt, hinzulegen.

"Ich habe jeglichem Narzissmus Ade gesagt", erklärt Melanie Goepfert selbstbewusst. Nun gibt sie diesem Tabu-Thema eine Stimme. "Denn es betrifft die ganze Gesellschaft. Egal, ob hinter verschlossenen Türen in der Familie, in einer Zweierbeziehung oder auch in Unternehmen." Der Erfolg beim "Speaker Slam" hat Melanie Goepfert dazu gebracht, nun Vollgas zu geben, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Sie möchte ihnen sagen: "Habt den Mut, auf andere zuzugehen, wenn Ihr seht, dass da etwas nicht stimmt. Und Ihr, die angesprochen werdet, habt den Mut und lasst zu, Euch anzugucken."

Auf Youtube kann man Melanie Goepferts Beitrag beim "Internationalen Speaker Slam" sehen. Er startet bei Zeitabschnitt 3:46:20. Ähnlich wie bei einem "Poetry Slam" treten beim "Internationalen Speaker Slam" hintereinander verschiedene Redner auf, die ihre Botschaft vermitteln sollen, allerdings ohne Reimform. Die besondere Herausforderung dabei: Jeder hat nur vier Minuten Zeit, das Publikum zu begeistern und mitzureißen, danach wird das Mikrofon abgeschaltet.