Mannheim. (pol/rl) Bereits am Freitag und in den frühen Morgenstunden des Samstags gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim zwei Schwerpunkteinsätze. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. In Mannheim-Sandhofen fanden Kontrollen mit Schwerpunkt "Fahrzeugverkehr" statt und in Hockenheim überprüften intensiv Polizei und Zoll mehrere Shisha-Bars sowie ein Wettbüro.

Ab Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag fand in einer Großdisco im Mannheimer Süden wieder einmal eine szenebekannte GOA-Party statt. Da es hierbei im Umfeld der Veranstaltung immer wieder zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und weiteren Gesetzesübertritten kam, wurde dieses Event in das laufende Schwerpunktprogramm integriert und polizeilich überwacht.

Ab Samstagabend, 21 bis 1.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeireviere Neckarau und Oststadt sowie der Bundespolizei mehr als 60 Personen. Hierbei stellten die Beamten der Landespolizei 37 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (Besitz) und einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Gegen einen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen einen Weiteren wird nun ermittelt, weil er unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Die Bundespolizei stellte in eigener Zuständigkeit im Bereich des Hauptbahnhofs fünf weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

Die Polizei fand und beschlagnahmte bei den Kontrollen 28,1 Gramm Amphetamin, 28 Gramm Marihuana, 17,3 Gramm Haschisch, 25 XTC-Tabletten, 8,5 Gramm Methamphetamin, 2,3 Gramm Kokain, 6 LSD-Trips, 2,5 Gramm Speed, 11 Joints und 7 Psilocybin-Pilze.

Polizeipräsident Stenger zufolge waren die Aktionstage bislang sehr erfolgreich und stießen bei der Bevölkerung auf eine positive Resonanz. Mit einer am polizeilichen Lagebild orientierten Fortsetzung der Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen sei daher zu rechnen, hieß es.