Mannheim. (pol/mün) Jetzt weiß ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer, dass es ein Fehler war, sein Auto unverschlossen abzustellen. Als er am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Mannheimer Innenstadt zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er einen Mann, der sich in seinem Fahrzeug zu schaffen machte.

Der 49-Jährige soll aus einiger Entfernung den Fremden angesprochen haben, der sofort vom Quadrat D3 in Richtung D4 davonrannte. Trotz eines Sturzes verfolgte der Mercedes-Fahrer noch den Flüchtenden, verlor ihn aber dann aus den Augen.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Täter mehrere Tausend Euro aus dem unverschlossenen Auto entwendet hat.

Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe dunkle kurze Haare, einen Bart und sei mit einem weißen T-Shirt mit roter Aufschrift, einer dunklen Jacke, einer grauen Hose und schwarzen Nike-Schuhe bekleidet gewesen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/12580 melden