Mannheim. (pol/mare) Zwei Unfälle, an denen Elektro-Fahrzeuge beteiligt waren, ereigneten sich am Mittwoch. Das berichtet die Polizei.

> Ein E-Scooter-Fahrer war am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr in der Innenstadt im Quadrat M6 auf dem Gehweg unterwegs. Dabei gefährdete er eine 56-jährige Fußgängerin, die hierdurch stolperte und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen am Knie zu. Der Rollerfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern

Zeugen können sich bei der Polizei telefonisch melden unter 0621/1743310.

> Ein 32-jähriger E-Fahrrad-Fahrer war im Almenhof kurz nach 6 Uhr auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Ein 50-jähriger Dacia-Fahrer wollte zeitgleich vom Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters auf die Neckarauer Straße einfahren. Dabei stieß er mit dem 32-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 32-Jährige an der Hand und der Wade. Er wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.