Von Jan Millenet

Mannheim. Sie setzt sich für die konsequente Umsetzung einer ökologischen Verkehrswende ein. Für einen gesünderen, sichereren und klimaschonenderen Alltagsverkehr für alle – insbesondere für schutzbedürftige Verkehrsteilnehmende. Dafür begibt sich die Bürgerinitiative "QuadRadEntscheid" (QEM) ab Mai in Mannheim auf Stimmenfang. Rund 17.000 Unterschriften wollen die aktiven Unterstützer sammeln, um damit ein Bürgerbegehren zu veranlassen.

"Ich bin gespannt, ob wir mit unserer Aktion wirklich etwas ausrichten können", sagt QEM-Mitglied Bettina Kornmayer vorsichtig, aber dennoch optimistisch. Mit "wir" meint sie eine Gruppe von etwa zehn Mannheimerinnen und Mannheimern, die sich zusammengetan hat, um für eine menschen-, umwelt- und radfreundlichere Quadratestadt zu kämpfen. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat die Initiative konkrete Ziele entwickelt, die - wenn sie realisiert werden würden - ihrer Meinung nach eine nicht nur klimafreundlichere Stadt ermöglichen. Diese Ziele und wie sie erreicht werden können, hat der QEM nun vorgestellt.

Hintergrund > Ein Bürgerentscheid zu einem bestimmten Sachthema kann laut dem baden-württembergischen Innenministerium durch Beschluss des Gemeinderats herbeigeführt werden. Dies ist auch auf Antrag der Bürger (Bürgerbegehren) möglich. Bei einem Bürgerentscheid stimmen die wahlberechtigten Bürger der [+] Lesen Sie mehr > Ein Bürgerentscheid zu einem bestimmten Sachthema kann laut dem baden-württembergischen Innenministerium durch Beschluss des Gemeinderats herbeigeführt werden. Dies ist auch auf Antrag der Bürger (Bürgerbegehren) möglich. Bei einem Bürgerentscheid stimmen die wahlberechtigten Bürger der Gemeinde über die gestellte Frage ab. Die Mehrheit der gültigen Stimmen (ja oder nein) entscheidet. Diese Mehrheit muss jedoch zugleich mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten betragen. Ist dies nicht der Fall, hat der Gemeinderat die Angelegenheit zu entscheiden. Ein Bürgerbegehren muss von mindestens sieben Prozent der Bürger unterzeichnet werden und die zur Entscheidung zu bringende Frage, eine Begründung und einen Kostendeckungsvorschlag für die verlangte Maßnahme enthalten. jami

[-] Weniger anzeigen

Hauptsächlich beziehen sich die Vorschläge auf die räumliche Umgestaltung der Verkehrsflächen auf Kosten des ruhenden und fahrenden Autoverkehrs. "Ich finde, dass die Stadt schon versucht, viel zu machen. Aber ich finde auch, dass die Taten den Worten hinterherhinken", sagt Ina Schäfer. Ähnliches denkt Mitinitiator Markus Schlegel, der gern die "kleinteilige Radverkehrsplanung" in Mannheim auf ein höheres Level heben möchte.

Die Forderungen und Lösungsansätze gliedern sich in acht Punkte. Neben einem durchgängigen und sicheren Hauptradroutennetz, das alle Stadtteile miteinander verbinden soll, befinden sich darunter beispielsweise autofreie Straßen vor Kindertagesstätten und Schulen, Mindeststandards für weitere Radwege, sicherere Kreuzungen nach niederländischem Vorbild, verkehrsberuhigte Stadtquartiere oder mehr Fahrradabstellplätze. "Dabei geht es uns hauptsächlich um den Alltagsverkehr", erklärt Bettina Kornmayer. Die Initiative bezieht daher auch Fußgänger, besonders Kinder und ältere Menschen, in ihre Forderungen mit ein. "Denn auch sie können sich teilweise auf den Gehwegen kaum noch vor Autofahrern retten." Somit rückt die Parksituation ebenfalls in den Fokus der Initiative. Ihr Lösungsansatz: Anwohnerparkplätze in der Innenstadt sollen in bereits vorhandene, nah gelegene Parkhäuser verlagert werden. Der Effekt: mehr Raum für die Menschen.

Zusätzlich stellt sich die Gruppe vor, dass die Verwaltung eine Kommission einsetzt, die sämtliche Verkehrsunfälle mit schwer verletzten oder getöteten Fußgängern und Radfahrern untersucht. Gebildet werden soll diese Kommission aus Stadtverwaltungsvertretern, Polizei und anerkannten Fuß- und Radverkehrsverbänden. Sie soll innerhalb von zehn Wochen nach einem schweren Unfall Maßnahmen vorschlagen, wie ähnliche Unfälle vermieden werden können. Letztendlich fordert die Initiative mehr Transparenz und Dokumentation, unter anderem mit einem jährlichen Bericht der Stadtverwaltung über die im aktuellen im Jahr umgesetzten sowie die im Folgejahr geplanten Maßnahmen.

Dass dieser Paradigmenwechsel eine Stange Geld kosten wird, ist den Initiatoren bewusst. Daher präsentieren sie auch eine Kostenabschätzung zum Erreichen der vorgeschlagenen verkehrspolitischen Ziele. Rund 63,5 Millionen Euro müssten dafür in die Hand genommen werden – allerdings verteilt auf einen Zeitraum von acht Jahren. Ein Mittel zur Gegenfinanzierung könnte laut QEM neben der Akquise von Bundes-, Landes- und EU-Fördermitteln die Anhebung der Anwohnerparkgebühren oder die Ausweitung des gebührenpflichtigen Parkens außerhalb der Parkhäuser auf den gesamten Tag sein.