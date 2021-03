Mannheim. (oka) Weil das Infektionsrisiko durch die Coronavirus-Mutationen ebenso wie die Inzidenzzahl stetig steigt, reagiert die Mannheimer Stadtverwaltung. Im Lauf der Woche soll eine Allgemeinverfügung erlassen werden, die das Tragen von Masken an stark frequentierten Orten ab dem Wochenende anordnet. Am Paradeplatz und in den Planken, auf der Breiten Straße sowie am Hauptbahnhof herrscht bekanntlich Maskenpflicht, jetzt könnte der Alte Messplatz oder der Friedrichsplatz, also das Areal um den Wasserturm, betroffen sein. Welche Plätze genau betroffen sein werden, gibt die Stadt mit der Veröffentlichung der Allgemeinverfügung bekannt.

Zudem soll die Maskenkontrolle in den Betrieben erhöht werden. Dabei will die Stadt den auftretenden Ausbrüchen im betrieblichen Umfeld Rechnung tragen. Die in der letzten Woche angelaufenen Tests in Kitas und Schulen will die Stadtverwaltung auf andere Bereiche ausweiten: Mitarbeiter, die öffentliche Kontakte haben werden regelmäßig getestet. Nach dem Spitzengespräch mit den Verbänden der Wirtschaft letzte Woche wolle man mit gutem Beispiel vorangehen, so Stadtsprecher Ralf Walther.

Zugleich bereite das Gesundheitsamt eine Anbindung an die Luca-App vor, die die Nachverfolgung von Infektionen bei Besuchen von Einrichtungen und Veranstaltungen deutlich erleichtert. "Bei der leider wieder sichtbaren Dynamik im Infektionsgeschehen braucht es diese drei grundlegenden Ergänzungen in der bisherigen Strategie, wenn nicht mit Lockdown oder dem Verzicht auf Öffnungen reagiert werden soll", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwoch, 16 Uhr, 51 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 10.856. Aktuell gibt es in der Quadratestadt 511 akute Infektionsfälle.