Mannheim (oka). Mit einer 7-Tageinzidenz von 206 gehört Mannheim mit Pforzheim, Heilbronn sowie den Landkreisen Tuttlingen, Lörrach und Schwarzwald-Baar zu den Hotspot-Regionen in Baden-Württemberg. Die Hotspot-Strategie des Landes lässt aber noch immer weiter auf sich warten. Strittig sind die harten Ausgangsbeschränkungen, die dann auch in Mannheim drohen.

Die Quadratestadt verzeichnete am Dienstag 73 neue Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion, am Vortag waren es noch 124 gewesen. Damit gibt es in Mannheim 1710 akute Fälle. Am Montag gab es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Zwei über 90 Jahre alte Männer und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in Pflegeeinrichtungen. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 61 Todesfälle gegeben. Nachdem das Land seine Rechtsverordnung zum 1. Dezember erneut geändert hat, passt die Stadt Mannheim ihre Allgemeinverfügung dementsprechend an.

Die Maskenpflicht im Freien für den Fußgängerverkehr an ausgewählten Straßen und Plätzen im Innenstadtbereich gilt weiterhin montags bis samstags von 9 Uhr bis 21 Uhr. Unverändert bleibt die Maskenpflicht in Warteschlangen im gesamten Stadtgebiet sowie das Alkoholverkaufsverbot am Wochenende ab 22 Uhr bestehen.

Allerdings wird der Bereich, in dem Maskenpflicht herrscht, erweitert. Eine Mund-Nasenbedeckung muss nun auch im verkehrsberuhigten Bereich der Quadrate G2 und H2, auf den Gehwegen des Kaiserrings zwischen Planken und Willy-Brand-Platz, dem gesamten Bereich der Fußgängerzone am Hauptbahnhof inklusive der Fahrradabstellplätze und dem Taxiplatz und der Fußgängerquerung zwischen Wasserturm und Planken getragen werden. Das gilt auch für den Pausen-Aufenthaltsbereich für Schüler an der Werner-von-Siemens-Schule und Carl-Benz-Schule.

Eine Ausnahme von der Maskenpflicht zum Konsum von Lebensmitteln ist nur stationär unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern erlaubt. Die Ausnahme von der Maskenpflicht zum Konsum von Lebensmitteln in Warteschlangen entfällt ebenso wie für das Rauchen. Die neue Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 31. Januar 2021.

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und den Erfahrungen des vergangenen Wochenendes hat die Verwaltung entschieden, dass es kein weihnachtliches Angebot von Ständen in der Innenstadt gibt. Oberbürgermeister Peter Kurz appelliert an die Bürger ihre Weihnachtseinkäufe, wenn möglich, an Wochentagen zu tätigen.